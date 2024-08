Escolas do município já podem agendar horário para a 23ª Feira do Livro e 8º Festival Literário

O hábito da leitura deve ser incentivado desde a infância. Os pais e professores exercem um papel essencial de encorajamento na vida de uma criança, assim também como o governo com a realização de eventos literários e campanhas. Nesse contexto, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SMCT), com o apoio da SMED, está organizando a 23ª Feira do Livro e 8º Festival Literário de Araucária. O evento será realizado entre os dias 17 e 24 de outubro, das 08h às 20h, no Parque Cachoeira.

Todas as escolas do município, assim como CMEIs, estão convidadas a participar da festa. Além disso, serão disponibilizados ônibus escolares com 48 lugares para instituições de ensino da rede municipal e CMEIs que atendem desde o infantil 4. O passeio terá duração de aproximadamente 60 minutos, com as seguintes atrações na programação: contação de histórias, palestras, oficinas, workshops, teatro, música e outras atividades literárias.

Para agendar um horário de visitação, é necessário que a instituição de ensino entre em contato com o departamento de eventos da Secretaria da Cultura de Araucária pelo número (41) 3614-7632. No caso de agendamento de transporte escolar para CMEIs e Escolas Municipais, o contato deve ser feito pelo ramal 7525. Se forem necessários mais lugares, o ramal também está disponível para verificação de disponibilidade. Mesmo com a visitação das escolas, o evento é aberto ao público para passeio, mas não para as atrações.

As instituições devem respeitar as seguintes orientações junto aos seus estudantes:

Os alunos deverão estar identificados com crachá contendo nome da unidade, estudante, professor e turma;

Cada visitante deverá levar sua garrafa de água;

Haverá vendas de livros, portanto, cuidado com as crianças e estudantes que levarem dinheiro para esse fim.

