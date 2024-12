Escolas e colégio de Araucária se preparam para o encerramento do ano letivo

O fim do ano letivo de 2024 nas escolas municipais e estaduais de Araucária está chegando, e é importante que as famílias fiquem atentas às datas para já poderem começar a planejar as férias junto com seus filhos. É um momento muito aguardado pelas crianças e jovens e uma ótima oportunidade para a família compartilhar ocasiões especiais e criar memórias duradouras.

Segundo o calendário escolar de 2024, da rede estadual de ensino, as aulas encerram no dia 13 de dezembro, portanto, a partir do dia 14 os alunos já podem curtir as férias. O retorno às salas de aula está previsto para 05 de fevereiro, segundo o calendário de 2025. Os professores encerram as atividades de 2024 nos dias 16 e 17/12, com o conselho de classe final e fechamento do período letivo, e retornam dias 03 e 04/02, para reuniões de estudo e planejamento.

Na rede municipal o período letivo de 2024 encerra no dia 16/12, e professores ficam nas escolas nos dias 17, 18 e 19/12 para revisões dos resultados finais. O retorno para o ano letivo de 2025 está previsto para 04 de fevereiro. Lembrando que podem ocorrer alterações nos calendários, tanto para as escolas municipais quanto para os colégios estaduais.