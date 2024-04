Escolas e entidades promovem ações alusivas ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo

Uma grande mobilização em todo o país marcou o dia 02 de abril de 2024, data em que é comemorado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Em Araucária, não foi diferente, várias escolas e entidades realizaram atividades alusivas à data e muitas ações ainda estão programadas para ocorrer durante o mês de abril.

No sábado, 6 de abril, o Rotary Club de Araucária Passaúna, em parceria com a AKA – Associação Kasa do Autista, CMAEE-TGD, CMAEE-AI Joelma e a APAE, realiza uma caminhada pró-autismo. A saída acontece às 8h45, em frente ao Corpo de Bombeiros da Rua Santa Catarina, em direção ao Parque Cachoeira. Os organizadores pedem que as pessoas se vistam de azul e levem balões azuis, que é a cor símbolo do autismo.

No dia 13 de abril também acontece o evento de recreação “Inclusão aos Olhos de Jesus”, organizado pelo diácono Tiago Marcelo e diaconisa Thais Souza, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus “Unção sem Limites”. Será uma comemoração referente ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que acontece na Chácara da Aspma, a partir das 13h. Entre as atividades previstas estão um momento com Deus, palestra sobre autismo e ainda recreações com piscina de bolinhas, cama elástica e brinquedos infláveis, distribuição de algodão doce e pipoca.

Os organizadores também pedem a quem for participar que leve um prato de doce ou salgado para o momento do lanche que será servido no final do evento. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 99238-9398.

No domingo (21/04), a AKA, em parceria com o Comude – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoas com Deficiência, promove uma roda de palestras com o tema “Neurociência e Autismo: o que é preciso saber”. O evento acontece na sede da Aeciar, na Av. das Araucárias, 5005, bairro Thomaz Coelho, no horário das 8h às 12h30. Para se inscrever, basta apontar a câmara do seu celular para QR Code que aparece nesta página.

Entre os palestrantes estão Alexsander Brito Sales, que às 9h20, falará sobre “Paternidade Atípica”. Ele é pai, palestrante e estudioso na área do Transtorno do Espectro do Autismo, Pós Graduando em Neuropsicopedagogia. Desde 2012, acompanha sua família ministrando palestras e levando seu depoimento na visão de pai.

Nicolas Brito abordará o tema “Tudo que eu posso ser”, às 10h. Ele é autista, fotógrafo e percorre vários lugares do Brasil, juntamente com seus pais, para ministrar palestras sobre como é ter autismo e estar inserido na sociedade. É coautor do livro “TEA e inclusão escolar – um sonho mais que possível” e autor do livro intitulado “Tudo o que eu posso ser”.

E Anita Brito, doutora pela USP na área do TEA, falará sobre “Neurociência e Autismo”, às 10h40. Ela é Mestre em Dialogismo e Literatura, escritora do livro “Meu filho ERA autista – a história real de um garoto que nasceu autista e que aprendeu a viver em dois mundos” (2012), o qual foi premiado com o IX Prêmio Orgulho Autista, do livro “TEA e Inclusão Escolar: Um sonho mais que possível” (2014) e do livro paradidático “Um livro diferente” (2015). Anita foi coautora e revisora do livro “Tudo o que eu posso ser”, de Nicolas Brito Sales (2017). Após as apresentações, será aberto um espaço para debates.

Escolas e entidades promovem ações alusivas ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo 1

Educação inclusiva

A presença de alunos com transtorno do espectro autista (TEA) nas escolas brasileiras tem aumentado, segundo o Censo Escolar divulgado esse ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Em 2022, os estudantes autistas somavam 429.521 mil pessoas; já em 2023, houve um incremento de 206.681 novos alunos com essa condição, o que representa um salto de 48,1% em um ano. De 2019 a 2023, o índice de crescimento foi de 257%.

Nesse importante contexto de inclusão, diversas instituições de ensino de Araucária também fizeram questão de relembrar o dia 2 de abril. No Colégio Estadual Maria da Graça, que conta com muitos alunos autistas, as atividades aconteceram nos dias 1 e 2, organizadas pelos professores especializados da área, juntamente com os professores do ensino regular. Os alunos realizaram um abraço coletivo ao redor da escola, após dois dias de diálogos, palestras e atividades pedagógicas de conscientização e humanização com a causa autista. O objetivo, segundo a direção da escola, foi mostrar que precisamos construir uma sociedade mais justa e igualitária, com os direitos de todos sendo respeitados.

No Colégio Estadual Joana Gurski, onde também existem muitos alunos autistas, o dia 2 não foi diferente. Os alunos se vestiram de azul, cor símbolo do autismo, e registraram o momento em uma foto coletiva, celebrando a diversidade em todas as suas formas. O objetivo da escola, que pretende trabalhar o tema também em sala de aula, é promover o entendimento, a aceitação e a inclusão das pessoas com TEA.

Escolas e entidades promovem ações alusivas ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo 2

Convivendo com autismo: relato de uma mãe!

Existem desafios e experiências que só uma mãe de autista vive. Isso porque a maternidade atípica pode trazer muitas dificuldades, emoções e aprendizados. A pedagoga e psicopedagogia, especializada em educação especial e terapia ABA, Francieli Ribeiro de Lima Belo, é uma mãe atípica, tem um filho autista, de 4 anos.

“Em 2019 recebi mais um presente de Deus, meu filho Lohan, que foi diagnosticado aos 3 anos com autismo. Busquei pelos atendimentos do SUS, que são demorados devido à demanda, e com isso vieram vários desafios pela busca da qualidade de vida do meu pequeno. Hoje eu comemoro cada evolução sua e busco sempre lutar pelos seus direitos. Luto não só pelo meu filho, mas pelos meus alunos, pelas mães atípicas que também precisam de cuidado e informações”, diz Francieli.

A mãe do Lohan sonha com o dia em que Araucária tenha uma clínica especializada no Transtorno do Espectro Autista. “Espero que essa caminhada do dia 06 de abril toque no coração de toda a comunidade araucariense, para que juntos possamos continuar em busca de uma inclusão de qualidade e dignidade para todos”, afirma.