Escolas estaduais e municipais de Araucária estão recebendo a força-tarefa de vacinação

Desde o dia 05 de agosto, uma força-tarefa de imunização está presente nas escolas das redes estaduais e municipais do Paraná. O objetivo da campanha, que se estenderá até sexta-feira (16), é ampliar a cobertura vacinal entre os estudantes. A ação é resultado da parceria entre as secretarias estaduais da Educação e da Saúde com as respectivas secretarias municipais.

Araucária está participando da campanha, realizando ações de saúde nos CMEIs, escolas municipais e colégios estaduais. Dentre essas ações estão orientações e palestras, verificação de cadernetas de vacina e oferta de vacinas dentro das unidades educacionais, na modalidade extramuros.

Com foco na vacina contra a influenza, a aplicação dos imunizantes está condicionada à assinatura de termo de consentimento por parte dos pais ou responsáveis. Os estudantes também poderão atualizar outros imunizantes essenciais, como a pentavalente, pneumocócica 10, poliomielite e HPV. A aplicação será considerada a partir da verificação da carteirinha vacinal dos estudantes e poderá variar de acordo com a disponibilidade nas instituições de ensino, seguindo a estratégia de distribuição adotada pela Secretaria de Estado da Saúde.

