Escolas municipais e CMEI’s de Araucária já podem começar a enviar trabalhos para o Concurso Cultural “No trânsito, escolha a vida.”

As crianças do Infantil 5 vão participar enviando um desenho, os alunos do 3º ano do ensino fundamental participarão por meio da criação de um slogan relacionado ao tema do concurso. Os três melhores trabalhos de cada categoria receberão prêmios. O lançamento do concurso cultural ocorreu durante evento de encerramento do Maio Amarelo e contou com a presença de representantes das unidades de ensino municipais.O prazo para envio dos trabalhos se encerra no dia 07 de julho.

O regulamento, com todos os detalhes sobre o concurso, já foi enviado para todas as unidades da rede municipal. Segundo ele, cada unidade educacional poderá enviar até cinco trabalhos desenvolvidos pelos alunos para avaliação no concurso, o melhor desenho e o melhor slogan serão utilizados dentro de futuras campanhas/ações do Departamento de Trânsito de Araucária.

Há previsão ainda de que as turmas dos alunos vencedores façam uma visita ao Detran/Curitiba. A escolha dos melhores trabalhos será realizada por uma comissão formada por três representantes da Educação, um do Departamento de Trânsito e um convidado da sociedade civil de Araucária.