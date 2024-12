Escolas municipais recebem jogo da Soda Games que resgata a memória de Araucária

O projeto “Legado das Araucárias”, criado pela Soda Games, empresa araucariense de jogos independentes, foi aprovado no final do ano passado, e no decorrer de 2024, teve sua produção desenvolvida. Mais recentemente, aconteceu o lançamento do produto final: um jogo que resgata trechos da história de Araucária e debate a importância de conhecermos e preservarmos a memória da cidade.

Produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), o game “Legado das Araucárias: Em busca do pinhão ancestral” está disponível gratuitamente para estudantes da rede pública municipal e população em geral. Na última semana de novembro, cerca de 30 exemplares já foram distribuídos nas escolas municipais.

O escritor araucariense Raian Moreira da Silva, idealizador do projeto, define em uma frase o mistério que envolve a obra. “Há segredos escondidos sob as copas das Araucárias, mas alguns não deveriam ser revelados. Quando eles despertam, só restam duas opções: lutar ou assistir o mundo cair.”

Sinopse

Nas profundezas das florestas de Araucárias, forças ancestrais despertam, rasgando a realidade e liberando poderes além da compreensão. Quando o lendário Pinhão Ancestral é roubado do Jardim Botânico de Curitiba, o delicado equilíbrio que mantém a magia e a natureza unidas começa a ruir. O que era apenas o silêncio das árvores torna-se o prelúdio de algo muito mais sombrio.

Grazi, uma jovem gralha azul determinada a se provar como Guardiã Índiga, e Sabrino, um gato sarcástico dos Magos Araucanos, são arrastados para essa jornada perigosa. Unidos por um objetivo comum, mas com personalidades e métodos contrastantes, eles precisam superar suas diferenças para enfrentar os desafios que surgem na busca pelo Pinhão Ancestral.

Mas o caminho está longe de ser claro. Cada pista que seguem revela mais sombras: uma bruxa das lendas eslavas, uma entidade tão antiga quanto as próprias árvores e a ganância de uma empresária ambiciosa que não medirá esforços para dobrar a magia da natureza à sua vontade.

Com ilustrações de Vitor Hugo Martins, que trazem à vida o povo das Araucárias, e diagramação de Fernanda Finkler Lachowski, o livro-jogo interativo convida o leitor a moldar o destino dos personagens. Cada decisão tomada pode abrir caminhos de esperança ou levar à destruição, com desfechos surpreendentes à espera.

Foto: Divulgação. O jogo produzido com recursos da Lei Paulo Gustavo resgata trechos da história de Araucária.

Mais do que uma jornada de fantasia, “Legado das Araucárias: Em Busca do Pinhão Ancestral” é um convite para explorar mistérios ancestrais, refletir sobre a relação entre humanidade e natureza e decidir: qual será o legado que você deixará?

Raian conta que encontrou inspiração na cultura de Araucária para criar histórias que misturam fantasia, magia e cultura local. Apaixonado por games, animes, mangás e literatura, formou-se em Produção Multimídia com especializações em Marketing e Games, construindo uma carreira criativa premiada.

Sobre a produtora

A Soda Games é uma produtora e desenvolvedora de jogos independentes fundada em 2019 e sediada em Araucária. Seu portfólio conta com projetos em formatos diversos, como o jogo de cartas “Terror na Cabana” (2024), inspirado em filmes de terror B dos anos 80; o card game educativo “Você conhece Araucária?” (2024); e o livro-jogo “Legado das Araucárias: em busca do Pinhão Ancestral”, que expande o universo do mais recente jogo 2D da empresa: “Legado das Araucárias” (2024).

“Legado das Araucárias” está disponível gratuitamente na plataforma Itchio para celulares Android, computador e web, gratuito. Para quem deseja adquirir este e outros produtos da Soda Games, é só entrar em contato pelo Instagram @sodagamesbr ou pelo e-mail sodaS2games@gmail.com.

Edição n.º 1444.