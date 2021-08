Escolas municipais terão totens para medição de temperatura

Escolas que retomaram as atividades estão seguindo à risca os protocolos de biossegurança. Foto: Marco Charneski

A Secretaria Municipal de Educação (SMED) vai comprar totens para medição de temperatura dos alunos que optarem pelo ensino presencial nas escolas municipais de Araucária.

Os totens vão substituir os termômetros digitais de mão que estão sendo utilizados atualmente nessas unidades. A licitação para compra desses totens está marcada para o dia 27 de agosto, às 13h30. Após a conclusão do certame e definição da empresa que irá fornecer os equipamentos, ela terá cinco dias para entregar os totens solicitados.

A aquisição desses totens está sendo feita por meio de uma licitação do tipo de registro de preços, em que a Prefeitura estabelece uma quantidade máxima que pretende comprar. Porém, não é obrigada a adquirir a totalidade estabelecida.

Neste processo de compra a Secretaria de Educação previu que pode adquirir até 120 desses totens. Além disso, outros órgãos municipais também manifestaram interesse nos equipamentos. A Secretaria de Cultura e Turismo pretende adquirir até 10 unidades, a Secretaria de Trabalho e Emprego comprará um toten e o Corpo de Bombeiros outros 2.

A cotação inicial feita pela Prefeitura estimou o preço de cada um desses equipamentos em R$ 1.449,67. Com isso, o preço máximo do certame ficou estabelecido em R$ 192.806,11. O valor, no entanto, deve cair, considerando a concorrência entre eventuais interessados em fornecer os totens ao Município.

A instalação desses totens, conforme a secretária de Educação, Adriana Palmieri, reforça o compromisso da Prefeitura na promoção do retorno seguro das aulas presenciais. “Estamos adotando todos os protocolos de biossegurança, constituímos um comitê que vistoriou todas as unidades de ensino para estabelecer e fiscalizar que os ambientes escolares estejam seguros para receber nossas crianças. Hoje, todas as unidades já têm o termômetro digital para medição da temperatura, mas com o toten conseguimos reforçar ainda mais o distanciamento na aferição da temperatura dos alunos e outros membros da comunidade escolar que precisam acessar seu interior”, pontuou.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1276 – 26/08/2021