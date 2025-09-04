Chegou a hora de escolher o nome para o mascote oficial do Departamento de Turismo de Araucária. O esquilinho serelepe está ansioso para ser batizado e a votação entre os três nomes finalistas já começou! São eles: Turico, sugestão de Gabi de Paula (@gabi.faria_) que recebeu 450 votos; Turisquinho, sugerido por Adriana Riske (@adriana.riske) que obteve 423 votos; e Pinheirito, sugerido por Gadonski (@gadonskigh) que recebeu 354 votos.

As pessoas podem votar até a próxima quarta-feira, 10 de setembro (às 16h), na publicação oficial do Departamento de Turismo, que trará 3 comentários, cada um representando um nome. Para votar, basta ‘curtir’ o comentário do nome que mais gostar. Atenção! Comentários não irão valer, apenas os likes! O(a) votante também precisa ser morador(a) de Araucária e seguir as páginas @turismo.araucaria e @opopularpr.

PREMIAÇÃO

O nome vencedor levará o prêmio de R$ 1.500,00 em dinheiro e para os semifinalistas, haverá brindes especiais do Turismo Rural e ainda o sorteio de R$ 500,00 entre todos que votarem em um dos nomes na fase final.

Edição n.º 1481.