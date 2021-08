Escolinha de futebol no campo do Tropical inicia atividades

Foto: Everson Santos

Começaram no dia 10 de agosto as aulas do projeto da escolinha de futebol, que é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no campo do Tropical. As aulas acontecem todas as terças e quintas, das 14h às 15h para meninas de 10 a 14 anos, das 15h às 16h para meninos de 7 a 10 anos e das 16h às 17h para meninos de 11 a 14 anos.

Ainda restam vagas e quem tiver interesse em participar deverá fazer sua inscrição no local, diretamente com o professor. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone 3614-7900. A SMEL reforça que as aulas atendem aos protocolos de saúde estabelecidos pelos órgãos sanitários.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1275 – 19/08/2021