Escolinhas de futebol society da AFFA Diamante estão com matrículas abertas

Após um curto período de férias, a escolinha AFFA Diamante está retomando suas atividades e os treinamentos estão a todo vapor. As matrículas estão abertas e podem participar crianças a partir de 5 anos. A AFFA mantém quatro unidades: Centro, Vila Angélica, Radar e Dubiazza (Campo do Santana), todas na ativa, e a unidade Costeira (AFFA Fênix) que está prevista para retornar no mês de fevereiro.

“As crianças que iniciam cedo no esporte aprendem a importância do trabalho em equipe, do espírito esportivo, do respeito às regras do jogo, da cooperação e desenvolvem habilidades sociais, como a comunicação e a tomada de decisões em grupo. Elas também aprendem a lidar com vitórias e derrotas”, declara o professor Emanoel Santos.

Endereços das unidades

Unidade Centro – Rua Antônio Cândido Nascimento, 6936, Centro

Unidade Angélica – Av. Das Araucárias, 3437, Vila Angélica

Unidade Radar – Rua das Flores, 1240, Campina da Barra

Unidade Dubiaza – Rua Jorge Tortato, 650, Campo do Santana (Curitiba)

Unidade Fênix – Rua Bernardino Lemos, 225, Costeira

Para obter mais informações sobre matrículas, dias e horários da aulas, entre em contato pelos fones (41) 99811-5257 com o Prof. Emanoel ou (41) 98866-8929.

Edição n.º 1448.