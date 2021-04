Escolinhas de futsal AFFA Araucária retomam atividades

Escolinhas retomaram atividades, com todos os cuidados necessários para garantir a segurança dos alunos. Foto: divulgação

As escolinhas de Futsal AFFA Araucária retornaram suas atividades nesta segunda-feira, 5 de abril, após publicação do novo Decreto Municipal.Tomando todos os cuidados necessários para o combate à Covid 19, as escolinhas seguem um protocolo específico, com as normas vigentes de segurança. Com isso, o retorno das aulas foi possível, e os pais podem se sentir seguros em deixar seus filhos participarem.

A retomada das atividades aconteceu no AFFA Figas e no AFFA Diamante, que conta hoje com duas unidades para treinamentos: a unidade Centro, na Quadra do Marcelo, e a Unidade Tindiquera, na Quadra do Pady. Os treinos estão acontecendo com as categorias Sub 07 ao Sub 17.

Taça Paraná de Futsal

Como primeiro objetivo do ano, as equipes AFFA Araucária irão participar da Taça Paraná da Federação, competição de maior nível estadual de base da modalidade. A participação será nas categorias Sub 13, Sub 15 e Sub 17.

“A competição estadual deve ter início após a liberação das competições, mas acredita -se que a partir de maio já possamos ter jogos. Você também pode participar das equipes de rendimento. É só nos procurar e fazer uma avaliação”, afirma o professor Rodrigo Marins.

Nova unidade

O AFFA Diamante irá inaugurar a partir do dia 19 de abril, sua mais nova unidade de futsal do município, na Arena BFS, no bairro Estação. As matrículas já podem ser feitas através do telefone 98866-8929, com o professor Rodrigo. “Temos mensalidade com pacotes especiais para o mês de abril”, avisa.

Para mais informações, entre em contato pelos números 98866-8929 (Rodrigo- Diamante) ou 9993-25261 (Marcelo- Figas).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021