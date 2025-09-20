No sábado, 13 de setembro, o Grupo de Escoteiros Gralha Azul realizou um ato solidário ao arrecadar 153kg de alimentos, que foram destinados ao Grupo de Amigos em Ação pela Saúde (GAAS). A arrecadação aconteceu na entrada do Supermercado Vicari, no Centro, e fez parte do MutCom – Mutirão Nacional Escoteiro de Ação Comunitária, um projeto de mobilização nacional cuja finalidade é integrar grupos escoteiros com suas comunidades.

O Mutirão Nacional deste ano acontece de 6 a 21 de setembro. O objetivo é promover atividades que geram impacto social e encorajam o senso crítico de jovens, reforçando a mensagem de que as grandes mudanças começam ao nosso redor. “O MutCom reforça valores fundamentais do escotismo, como a solidariedade, a participação e o respeito, que são essenciais para a formação integral dos jovens”, afirmou a diretoria do Grupo.

Edição n.º 1483.