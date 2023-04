Escoteiros de Araucária se destacam em várias áreas do conhecimento

Os escoteiros do Grupo Gralha Azul Araucária vêm se destacando em olimpíadas do conhecimento e competições esportivas de abrangência regional e nacional. Muitos deles já foram premiados com medalhas e troféus dentro das suas respectivas áreas. Segundo o grupo, incentivar os escoteiros para práticas de atividades físicas e de conhecimento é um dos eixos do método escoteiro.

Anghellus Vettorazzo Chaves, 14 anos, é apenas um exemplo de tantos outros escoteiros que se empenharam e conquistaram premiações, por incentivo de seus familiares e educadores. Ele ganhou medalha de ouro na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética – ONEE 2022, que reuniu cerca de 200 mil alunos do 8º e 9º ano do ensino fundamental, de cinco regiões do país. As provas testaram o conhecimento dos jovens sobre aspectos como fontes energéticas e formas de combater o desperdício de energia elétrica.

Apesar de já saber da sua classificação desde o final do ano passado, Anghellus, que atualmente está cursando o 1º ano do ensino médio, só recebeu a medalha na semana passada e comemorou muito. “Para mim esta conquista foi importante por ser o resultado de meu esforço e disciplina nos estudos. Aprendemos no Movimento Escoteiro a sermos obedientes e disciplinados. E os ensinamentos sobre sustentabilidade proporcionados por meio das atividades no Grupo Escoteiro Gralha Azul tem enriquecido os meus conhecimentos, bem como os princípios de Baden Powell, que falam sobre deixar o lugar melhor do que encontrou”, disse o estudante.

Edição n. 1356