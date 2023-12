Escritor Elder Raimundo fará o lançamento do seu quarto livro no dia 13/12

Já imaginou ler um livro de apenas 170 páginas e ter acesso a todo o pensamento do filósofo grego Platão? Pois é exatamente isso que o leitor poderá encontrar no novo livro do escritor Élder Raimundo, “Platão Além da Caverna”, que será lançado no próximo dia 12 de dezembro, às 19h, no Colégio Estadual Marilze da Luz Brand, localizado na Rua Barigui, 120, bairro Iguaçu.

Esta é a quarta obra do autor que poderá ser utilizada como um excelente material de pesquisa. “Platão Além da Caverna” apresenta os principais trechos de todas as obras conhecidas do filósofo grego, acompanhadas de uma resenha crítica que comenta e explica o que o autor escreveu. A obra é produto de uma vasta pesquisa, permitindo o aprofundamento na filosofia platônica, por meio de uma linguagem acessível a todos.

A organização do livro faz toda a diferença, já que os diálogos são apresentados cronologicamente, com contexto histórico, o que torna essa obra um excelente material de pesquisa para o especialista ou um manual completo sobre Platão (para aqueles que nunca tiveram acesso ao que o autor escreveu). A ambivalência define Platão Além da Caverna, no sentido de simplificar conceitos, mas se manter fiel à teoria do autor.

“Eu comecei a escrever há 10 anos, encerrei minha pesquisa de 2012 até 2023, e quando ela foi concluída, terminei dez livros, já publiquei e lancei três, esse é o quarto lançamento que eu faço. Agora em janeiro ou fevereiro farei o lançamento do quinto livro, que já foi concluído também, só falta imprimir e aguardar os exemplares. Fechei contrato com uma nova editora com mais sete obras, que faz parte dessa coleção que eu lançarei em dezembro, e é isso, cada vez que passa eu tenho mais lançamentos em função da longa pesquisa que sempre faço”, conta o escritor.

O livro “Platão Além da Caverna” e as publicações do autor estarão disponíveis para venda no dia do lançamento. Os livros de Elder também podem ser adquiridos no site da Amazon e para conhecer mais sobre os seus trabalhos siga o Instagram @eldersilvaraimundo

Edição n.º 1391