Escritor Élder Raimundo lançará livro sobre William Shakespeare no dia 12 na BIPA

O escritor araucariense Élder Raimundo lançará seu sexto livro, sendo a terceira obra que compõe a coleção ‘Epopeia das Letras’. O lançamento de ‘Shakespeare: Entre o ser e o não ser’ será no dia 12 de dezembro, às 19h, na Biblioteca Pública de Araucária (BIPA).

As outras duas obras da coleção são ‘Platão Além da Caverna’ e ‘Freud Além do Inconsciente’. O escritor conta que criou essa série de livros para apresentar os autores clássicos de uma forma simplificada e acessível. “A ideia central é fazer com que eles sejam lidos e compreendidos e, para isso, uso uma linguagem acessível, sem comprometer o rigor teórico”, explica Élder.

Apesar de ser o terceiro livro lançado em ordem cronológica, o livro de William Shakespeare é o segundo volume da Epopeia das Letras. “O livro apresenta todas as obras de Shakespeare, organizando as fases da escrita do autor inglês e o contexto histórico em que as peças foram encenadas”, comenta.

No dia do lançamento também será ministrada uma palestra sobre o poeta com o tema principal “O mundo como um palco”, que abordará outros temas relacionados. Além da venda do livro de Shakespeare, as outras obras de Élder também estarão sendo vendidas no dia. Quem comparecer ao evento, ainda poderá participar de um sorteio de dois livros da coleção, basta seguir o escritor no Instagram @eldersilvaraimundo.

Próximos projetos

Élder conta que para escrever os livros da coleção ‘Epopeia das Letras’ com propriedade, precisou de muitos anos de pesquisa, preparação e foco. “As minhas pesquisas datam de 15 anos atrás e mantenho sempre um tempo mínimo de estudo e escrita. A questão é ter disciplina e estipular objetivos. Sei exatamente o que planejo fazer na próxima década (o mínimo que pretendo) e acrescento novos projetos de acordo com as contingências em que estou inserido”, explica.

O escritor, pedagogo e historiador relata que possui dois livros em processo de desenvolvimento, sendo um romance e o outro que irá compor na coleção ‘Epopeia das Letras’. O romance ‘Tempos de Sedução: tributo a Zygmunt Bauman’, abordará a liquidez nos relacionamentos, com foco nos aplicativos e redes sociais. Já o livro da coleção será intitulado ‘Camus: Quando a vida é mais absurda do que a ficção’. O lançamento das duas obras está previsto para 2025.

Edição n.º 1444.