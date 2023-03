Escritor Raffael Vaz quer aumentar as vendas do seu livro

O cantor, compositor e escritor Raffael Vaz ainda possui muitos exemplares do seu livro “Sevem Toony – A Tribo dos Málibus”, que estão disponíveis para venda. A obra, que levou 12 anos para ser concluída e foi lançada em setembro do ano passado, traz uma história no estilo Harry Potter, Senhor dos Anéis, As Crônicas de Spiderwick, e pode ser lido por adultos e crianças.

Diz a história que depois que o ambicioso menino Merlon Trevors fracassou no Dia do Remate, os pais de Sevem Toony, orientados por um ser encapuzado, o deixam numa velha casa na sociedade de Tarviesmoody, em Allkis. Os anos se passam e Sevem se vê amaldiçoado, quando sua sede mortal desperta e transforma em pedra todo ser vivo em que toca. Sobrevive com a ajuda de alguns urubus e seus dois cães, Buquis e Sapico. Em um momento difícil, conhece Kira, uma bela moça que o socorre e, juntos, partem em uma incrível aventura rumo à Tribo dos Málibus, em busca de sua cura.

O livro pode ser adquirido na plataforma de vendas do Mercado Livre (mencionando na pesquisa o nome completo do livro “Sevem Toony – A Tribo dos Málibus”) e através das redes sociais @sevemtoonyoficial e @raffaelvazoficial. “Convido todos a lerem meu livro e embarcarem em uma verdadeira aventura. Para quem for comprar, dependendo do endereço, eu mesmo posso realizar a entrega”, diz o autor. Mais informações pelo fone (41) 99711-7652.

Edição n. 1355