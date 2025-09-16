Na próxima sexta-feira, 19 de setembro, às 19h, o Shopping Pinheiros receberá o lançamento do livro ‘A Dor do Autismo’, do escritor Wesley Borges, de 28 anos. No dia 03 de outubro, o livro também será lançado na Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta (BIPA), às 19h.

A obra fala da vida do próprio autor, após receber o diagnóstico de autismo e as dificuldades e desafios que enfrenta no dia-a-dia. “O livro é um convite à empatia, à informação e à inclusão, para todos que desejam aprender mais sobre o autismo sob a ótica de quem realmente sente. Meu propósito é dar voz às minorias e mostrar que todos merecem oportunidades. Com minhas palestras e meu livro, quero levar essa mensagem para todo o Brasil, deixando claro que a causa não se resume a dinheiro, mas sim a transformar vidas e promover respeito”, explica o escritor.

Wesley tem planos de lançar a segunda edição do livro no próximo ano e conta que a obra já está em desenvolvimento. Para mais informações sobre os eventos de lançamentos e outros projetos, basta seguir o escritor no Instagram @wesley_borges-palestrante.

Edição n.º 1482. Victória Malinowski.