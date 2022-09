Escritora Adrielle Claraliz vai lançar seu novo livro nesta sexta-feira, na Bipa

A escritora araucariense Adrielle Claraliz fará o lançamento do seu novo livro Girassol no Olhar nesta sexta-feira, dia 2 de setembro, às 18h30, na Biblioteca Pública Municipal Emiliano Perneta – Bipa, localizada na Rua Profª Kazimiera Szymanski 67, bairro Porto das Laranjeiras. É um livro de poesias, que traz os sentimentos vivenciados por uma menina, que desde muito jovem precisou conhecer a força de ser mulher.

A obra foi escrita durante a pandemia, quando Adrielle precisou ficar em isolamento social durante meses. “Nesse período me aproximei muito de poetas do Brasil todo, tive muitas trocas de experiências, participei de 6 antologias em 2021 e a partir daí o sonho se tornou realidade”, relembra.

Serviço

O livro Girassol no Olhar pode ser adquirido no site da Amazon www.amazon.com.br/Girassol-no-olhar-Adrielle-Claraliz-ebook/dp/B0B4GP5GQ7 ou no site da editora editoraviseu.com.br/girassol-no-olhar-prod.html e também no dia 2, durante o lançamento na Bipa.