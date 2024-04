Escritora araucariense fala da importância do Dia Nacional do Livro Infantil

A literatura é essencial na vida de uma pessoa, principalmente de uma criança. É nessa época que sua personalidade está em desenvolvimento, e ter um impulso em seu aprendizado é muito significativo. A leitura frequente estimula a criatividade, raciocínio, imaginação e entre outros atributos que são de extrema importância.

Nesse contexto, é comemorado em 18 de abril, o Dia Nacional do Livro Infantil, uma data que ajuda a divulgar e destacar a importância dos livros na vida de uma criança. Esse dia foi escolhido em homenagem ao escritor brasileiro Monteiro Lobato, sendo essa a data de seu aniversário. Lobato é o pioneiro e considerado o pai da literatura infantil brasileira.

A escritora e professora araucariense Marlene de Fátima Gonçalves comenta sobre a importância de incentivar a leitura e sobre colocar o livro em evidência, mostrando ser tão especial, que tem até um dia dedicado exclusivamente a ele. “Quanto mais a criança lê, mais amplia sua capacidade de compreensão leitora e de argumentação. Através da leitura, ela adquire referencias importantes, tanto para ampliar sua visão de mundo, quando para pensar sobre tudo à sua volta”, explica Marlene.

A professora também deixa claro o papel dos pais no desenvolvimento da leitura dos filhos. “É fácil encantar a criança pequena com a poesia e com histórias. Quando um adulto lê para uma criança, está dando a ela também a presença e afetividade. Então ela crescerá e se tornará autônoma na leitura, criando uma relação afetiva permanente com o livro”.

Além do incentivo dos pais e responsáveis, Marlene comenta sobre o papel fundamental do governo no estímulo à leitura infantil. “O governo tem o poder de atingir a sociedade como um todo, fomentando campanhas, destinando verbas e pensando em ações. Porém, se a criança nunca vê pessoas da família lendo, será difícil para ela associar o livro a algo prazeroso”.

Ainda de acordo com a escritora, é importante o processo de introdução deste hábito, livros feitos para ensinar algo não vão cativar a criança. Ela comenta que o livro precisa sugerir um mistério a ser desvendado, mundos novos a serem descobertos e se diz feliz em ver as instituições de ensino incentivando a leitura entre as crianças. “Não é regra que esses espaços promovam algum tipo de evento para o Dia Nacional do Livro Infantil. Entretanto, ocasionalmente, vejo postagens maravilhosas de escolas, bibliotecas e outras instituições trabalhando, especialmente nesta data, biografia e obras de Monteiro Lobato, o nosso primeiro escritor de literatura infantil que, além de nos dar autoria, nos presenteou com personagens da nossa cultura”, avalia.

Escritora

Marlene escreve livros infantis há mais de 20 anos, ela conta que a inspiração inicial foram seus primeiros alunos, que eram de uma comunidade carente e cuja escola não tinha livros. A professora também afirma que é preciso ensinar a criança a ler, a pegar um livro, virar as páginas e também a ler as imagens. “É preciso ensinar a atenção necessária para ouvir uma história contada e o silêncio indispensável para entrar numa história quando leio para mim mesmo”.

Para Marlene, um livro infantil não pode ser moralizante do início ao fim. “Não me preocupo com isso. Se acho que cabe algo assim, construo. Particularmente, gosto das lições de moral ao final das fábulas”. Ela também explica que sua inspiração vem sempre de coisas que gosta e que sabe que as crianças também irão gostar. “Não tenho muita disciplina com isso, os personagens emergem do texto. Escrever é sempre uma surpresa e meio mágico”. Um bom final é a parte favorita da professora. Ela diz que a parte mais difícil numa produção é construir um bom final, mas também é muito prazeroso. “Iniciar é fácil. Desenvolver é nível médio. Mas, finalizar dá trabalho”.

Seus livros

Atualmente Marlene possui 4 livros infantis já lançados, sendo eles: “A Bruxa Catuxa”, “Os Bichinhos do Vizinho”, “Os Três Porquinhos” e “A Boneca de Rebeca”. O último citado foi lançado em 2021 pela Editora FATUM, enquanto os outros três foram lançados pela Editora Bagaço.

Para adquirir os livros e só acessar o site das editoras www.lojinhadafatum.com.br e www.bagaco.com.br. Para quem quiser acompanhar a escritora nas redes sociais, basta segui-la no Instagram @goncalvesmarlenedefatima ou no Facebook Marlene Gonçalves.