Escritora araucariense Leonice L. Lima pede apoio para publicar seu primeiro livro

A escritora Leonice Lacerda Lima, moradora de Araucária, escreveu seu primeiro livro, “O Pacto para a Eternidade”, baseado em uma história real. A obra já foi finalizada, mas ela não tem condições financeiras de publicar e por isso está pedindo apoio da população com doações de qualquer valor.

“É uma história que mistura emoção e suspense, explorando até onde as pessoas podem ir quando estão presas a um segredo. A trama acompanha personagens ligados por uma promessa feita no passado, cujo tempo começa a cobrar um preço alto. É uma narrativa sobre amor, escolhas e as consequências inevitáveis que elas trazem”, explica Leonice.

Segundo a araucariense, a inspiração para escrever o livro surgiu ao observar as relações entre as pessoas, e do peso que um segredo ou promessa possui na vida de alguém. Ela conta que, através da obra, quis mostrar aos leitores como as decisões podem mudar o destino para sempre.

“O mais desafiador ao escrever foi manter o equilíbrio entre emoção e mistério. Eu queria que o leitor se envolvesse afetivamente com os personagens, mas também sentisse a tensão e a curiosidade para descobrir o que realmente aconteceu. Além disso, enfrentei a falta de estrutura para trabalhar, escrevendo a maior parte da história pelo celular, o que exigiu ainda mais paciência e dedicação”, descreve.

Leonice tem outras obras em andamento, sendo a segunda parte desse primeiro livro, que será intitulado “O Pacto II – O Regresso”. A obra trará uma nova história, com os mesmos personagens, mas em uma visão diferente do que foi abordado no primeiro livro. De acordo com ela, o livro terá uma história com mais espiritualidade e intensidade. Como a primeira edição foi baseada em uma história real, na segunda obra, Leonice falará de como queria que essa história tivesse acontecido. “As Aventuras de Aninha” é a outra obra de Leonice que está em andamento. Esse livro será um projeto especial da escritora, que conta uma história com tom leve e inspirador.

Leonice cotou os custos da publicação do livro impresso e do e-book “O Pacto para a Eternidade” com a editora CRV de Curitiba, e o valor aproximado seria de 4 mil reais. Para fazer a doação e apoiar esse projeto da escritora, é só entrar em contato pelo número (41) 99622–9024. E para acompanhar a Leonice e saber mais sobre seus projetos, basta segui-la pelo Facebook “Leonice L. Lima/Romancista”.

Edição n.º 1479. Victória Malinowski.