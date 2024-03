Escritora de Araucária prepara lançamento do livro “Uma Vida com Você”

A escritora Layra Oliveira, conhecida pelo pseudônimo Lorelay, moradora do bairro Campina da Barra, vai lançar em agosto, pela Amazon, sua primeira obra: o romance “Uma Vida Com Você”. O livro conta a história de Loren e Alex, cujos destinos se entrelaçam em uma manhã na sala da diretoria do colégio. Embora o mundo pareça conspirar para separá-los, uma conexão inegável os une, transformando suas vidas para sempre.

O leitor irá se deleitar, mergulhando em uma história de amor contada ao longo de uma década, onde Loren e Alex seguem em jornadas individuais, cada um enfrentando seus próprios desafios e buscando seu lugar no mundo. Loren luta contra problemas familiares, dilemas de carreira, batalhas internas e relacionamentos turbulentos, enquanto Alex parece buscar freneticamente pela felicidade em todos os lugares errados, sem perceber que o que mais deseja está mais perto do que imagina.

Enquanto o tempo passa, flashes de suas vidas são revelados, destacando os momentos de alegria, tristeza, amor e desgosto que moldam suas existências. A narrativa nos leva por uma montanha-russa emocional, onde risos se misturam com lágrimas, e cada página é uma jornada de autodescoberta e redenção. Com um desfecho surpreendente e emocionante, ‘Uma Vida Com Você’ é uma história cativante de amor, perseverança e o poder transformador do destino, que irá encantar e emocionar os leitores até a última página”, promete Lorelay.

Sobre a autora

Layra Oliveira é uma escritora apaixonada, que desde jovem se encantou com o poder das palavras. Inspirada por sua mãe, que lhe presenteou com uma revista de contos infantis aos 10 anos, ela encontrou sua paixão pela leitura e escrita. Nascida em uma pequena cidade do interior, encontrou inspiração em seu ambiente, seja nas pessoas que conheceu ao longo de sua vida ou nas paisagens que a cercavam, criando personagens complexos e histórias cativantes.

Após uma carreira diversificada em marketing e roteirismo, Layra graduou-se em Letras e dedicou-se completamente à escrita. Seus romances exploram temas universais como amor, perda e redenção, conquistando leitores de todas as idades. “Uma Vida Com Você” é o mais recente trabalho da escritora, refletindo sua sensibilidade e habilidade em criar narrativas comoventes e inesquecíveis, que permanecem na memória muito após o término da leitura.

Para saber mais sobre a escritora e suas obras, siga-a no Instagram @lorelayescritora