Escritório Bruna Nazário Advocacia é destaque na avaliação de desempenho do Google

Os melhores advogados são reconhecidos pelos seus clientes como especialistas nas áreas que atuam. Com quase seis anos de carreira e há dois anos administrando seu próprio escritório em Araucária, Bruna Fernanda Nazário já vem colhendo frutos nesse quesito, é a advogada com melhor avaliação de desempenho do Google. A conquista é atribuída à combinação de dedicação e competência, aliada à transparência, honestidade, comprometimento, respeito e eficiência. “Esses são os pilares básicos do nosso escritório, sempre focado em levar ao cliente a certeza e confiança de que será tratado com o zelo e cuidado que merece”, declarou a advogada.

Formada em junho de 2017 pela Unifacear, a Dra Bruna Nazário também é especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUC/PR e pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Faculdade CERS. Já foi assessora de magistrado pelo Tribunal de Justiça do Paraná (dezembro de 2018 a fevereiro de 2021) e conciliadora, também pelo TJPR. Abriu o escritório em Araucária em fevereiro de 2021, no Centro da cidade. “Tive meu primeiro escritório no bairro Capão Raso, em Curitiba, depois vim para Araucária. Sou a advogada responsável pelo escritório e atuo de forma direta em demandas da área cível, familiar, inventários, empresarial, consumidor e imobiliário. Além disso, o escritório possui profissionais, advogados parceiros, que atuam em demandas trabalhistas, criminais e previdenciárias”, explica a advogada.

Ela complementa que as áreas mais procuradas pelos clientes do seu escritório são referentes a ações de família (divórcio, partilha de bens, proteção de menores), sucessões e inventários, civil (regularização de imóveis por usucapião ou adjudicação compulsória), ações indenizatórias, obrigações e contratos. “Atendo clientes de todas as regiões do país, de forma consultiva e no ajuizamento de ações nas mais variadas espécies e ainda inventários extrajudiciais. Atualmente, para além das regiões do Paraná, possuo ações em trâmite nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Ceará, além de clientes residentes na Espanha e Portugal”, comenta.

Dra. Bruna faz questão de salientar que a advocacia é uma área que está em constante evolução, visto que as leis estão sempre sendo atualizadas. E esse é um ponto que a advogada não enxerga como dificuldade, mas sim como uma necessidade constante de atualização frente às mudanças do dia a dia. “O direito é um instrumento de pacificação social e precisa atender os anseios da sociedade, sendo as mudanças/atualizações legislativas necessárias e inerentes a isso. Só terá dificuldades o profissional que não estiver disposto a constante e necessária atualização”, reforça.

Serviço

O escritório Bruna Nazário Advocacia está localizado na Rua Coronel João Antônio Xavier, 607, sobreloja, Centro. Os contatos são pelo WhatsApp, fone (41) 3048 – 3607 e WhatsApp (41) 99216- 8353. Mais informações pelo site (CLIQUE AQUI) ou no Instagram @brunafernanda.nazario.

Foto: Raquel Kriger de Paiva.