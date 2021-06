Escritório capacita micro e pequenos empresários e MEIs para licitações públicas

Os atendimentos no Escritório acontecem tanto no presencial, quanto através do WhatsApp. Foto: divulgação

Empresários interessados em fornecer um produto ou serviço para a Prefeitura de Araucária, contam com um serviço essencial, disponibilizado pela Prefeitura Municipal. É o Escritório de Compras Públicas, que está em atividade desde 2017, através de uma parceria do Município com o Sebrae/PR e entidades locais. Funcionando no Espaço do Empreendedor, o escritório estabelece a melhoria na apresentação e divulgação das informações e orientações relacionadas aos processos de compras da Prefeitura. De forma interativa e dinâmica, padroniza o canal de comunicação entre a administração pública, os fornecedores e o cidadão.

De acordo com o coordenador Vinícius Monteiro, o Escritório de Compras tem ajudado a fomentar a economia local, aproximando os empresários do poder público. “Atendemos as micro e pequenas empresas, além dos Microempreendedores Individuais (MEIs), desmitificando a participação em licitações, fornecendo capacitações e orientações. Os empresários que buscam o escritório recebem capacitação, através de cursos e consultorias oferecidos em parceria com o Sebrae/PR”, explica.

O escritório também auxilia os empresários em relação a documentação e dúvidas relativas aos editais e faz seus respectivos cadastros, no Portal Compra Leste (portal que aproxima empresários e instituições públicas – Prefeituras e Câmaras Municipais – dos municípios de Balsa Nova, Campo Largo, Contenda, Mandirituba, Fazenda Rio Grande e Quitandinha). Por este cadastro, que deve estar ativo e atualizado, eles são comunicados sobre a abertura de concorrências públicas, além de receber os editais dessas concorrências. Empreendedores que já participam de concorrências públicas da Prefeitura de Araucária mas que são desclassificados por alguma falha durante o processo, também são orientados antes da licitação, a buscar o apoio do Escritório de Compras.

“A procura dos empreendedores pelo serviço depende muito da licitação, mas independente disso, estamos sempre fazendo a busca ativa, entrando em contato com os empresários, falando sobre o escritório de compras e cadastrando-os no Compra Leste”, esclareceu Vinícius. Ainda de acordo com ele, outro ponto positivo do escritório é o auxílio às escolas na utilização dos recursos do programa PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola), do Governo Federal. “O escritório tem a função de fazer a ponte com as empresas e prestadores de serviços locais. Com isso, as escolas, os empreendedores e o Município saem ganhando”, orientou o coordenador.

Atendimento

O atendimento do Escritório de Compras de Araucária é realizado presencialmente, no Espaço do Empreendedor, que fica no Paço Municipal (rua Pedro Druszcz, 111 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 16h O atendimento também pode ser online, pelo WhatsApp 3614-1405.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021