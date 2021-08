Escritório de Compras de Araucária facilita venda de produtos e serviços para as escolas do município

Imagem de Thomas Ulrich por Pixabay

O Escritório de Compras do Espaço do Empreendedor, buscando facilitar ainda mais a compra e venda de produtos e serviços feitas às unidades educacionais da cidade pelo Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), criou o projeto “Conexão Escolar”, um canal de comunicação que liga as empresas que possam suprir as demandas, às escolas e CMEIs contemplados no programa. Os Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte agora podem se inscrever para ter acesso às listas criadas com as solicitações das unidades, receber capacitações e mais informações a respeito dos pedidos pelo WhatsApp, no (41) 3614-1770.

Como será na prática

O Escritório de compras receberá a lista de demanda das escolas e CMEI´s, postada no grupo do WhatsApp criado para essa finalidade. Os interessados em fornecer o serviço ou produto enviam o orçamento, conforme o padrão determinado pelo PDDE, e as certidões diretamente para o diretor que solicitou o orçamento. O Espaço do Empreendedor frisa que o escritório de compras realiza apenas a divulgação dos itens listados pelas escolas e orienta sobre a documentação necessária para fornecer os itens. “Toda a parte de contratação dos serviços será feita pelo responsável da escola/CMEI, já que são eles que gerenciam a verba recebida, avaliam as cotações, fazem o pagamento e a prestação de contas”, explica Vinicius Monteiro, coordenador do Escritório de Compras.

Serviços e produtos serão solicitados

São exemplo de produtos requisitados pelas unidades educacionais os artigos de papelaria, materiais de limpeza, materiais de construção, materiais para manutenção e reparo como fios, tomadas, interruptores, canos, impressoras, bebedouros, armários e equipamentos de informática. No setor de serviços, as escolas e CMEIS da região podem precisar de manutenção e reparos na estrutura, pintura, reparos nas instalações elétricas e em equipamentos

O que é o PDDE?

O Programa Dinheiro Direto na Escola é um recurso que as escolas e CMEI´s recebem direto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa verba é administrada pela Associação de Pais, Professores e Funcionários das unidades educacionais (APPF) e tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da infraestrutura física e pedagógica. É um auxílio que pode ser utilizado de maneira mais dinâmica e autônoma, visando atender pequenas necessidades que surgem no dia a dia. De acordo com o Espaço do Empreendedor, o pagamento dos produtos ou serviços prestados é feito logo após o fornecimento do material, ou término do serviço, via cartão de débito pelas unidades educacionais. Para receber, o fornecedor e prestador deverá entregar a nota fiscal e o recibo de pagamento. “Lembrando que caso não tenha alguma certidão, ou o orçamento esteja fora do padrão solicitado, o fornecedor será automaticamente desclassificado do processo”, avisa o espaço.

Passo a passo para a inscrição

Os Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte devem procurar o escritório de compras do Espaço do Empreendor e apresentar a certidão Negativa de FGTS, que é retirada online e de forma gratuita, a certidão negativa INSS, também online e gratuita e as certidões negativas de tributos federais, igualmente gratuitas.

Outra dúvida que pode surgir é sobre o envio de orçamentos, que precisam atender ao padrão determinado pelo programa. O documento precisa redigido em papel timbrado, ter o nome da Associação de Pais, Professores e Funcionários (APPF), constar o tipo de serviço ou material necessário, a quantidade, o valor unitário, o valor total, data e local, assinatura e carimbo.

Texto: PMA e Redação