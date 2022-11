Escritório DMS Advocacia e Consultoria Jurídica está em nova sede, mais ampla e moderna para atender seus clientes

O escritório DMS Advocacia e Consultoria Jurídica atua em Araucária desde 2018 e, visando ampliar seu quadro de profissionais e trazer mais conforto no atendimento de seus clientes, em setembro de 2022 inaugurou sua nova sede, localizada agora na Rua São Vicente de Paulo, 205, no centro de Araucária “Entendemos que o escritório está em um momento de crescimento tanto em demandas no Paraná, como também nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Para isso, se faz necessária a ampliação do quadro de profissionais e um espaço mais amplo e confortável para os clientes e colaboradores’’, conta Rodrigo Dantas, sócio e proprietário na DMS.



Hoje a empresa atua também em São Paulo e Santa Catarina, e para atender esses clientes, conta com corpo jurídico e advogados parceiros nestas localidades. Desta forma, unida com o avanço da tecnologia e melhoria da estrutura, é possível a realização de audiências e atendimentos virtuais e presenciais de forma rápida e eficiente.



Um dos maiores diferenciais do escritório é a advocacia atenta aos detalhes, de modo a identificar as necessidades de cada cliente e procurar a melhor solução jurídica para o problema. Além disso, atua de forma intensiva na advocacia preventiva, ou seja, buscando “blindar os clientes”, sobretudo os empresariais, de modo a antecipar os possíveis problemas que estes possam ter, e caso tenham, os riscos estarão mitigados.



Para Rodrigo, a advocacia preventiva é um nicho pouco explorado. Geralmente as pessoas e empresas só procuram um advogado quando possuem um problema a ser resolvido. No caso da DMS, os profissionais buscam atuar antes que o problema possa acontecer, evitando ou mitigando a questão, de modo que o empresário possa focar exclusivamente no crescimento do seu negócio.



“Quando iniciamos o trabalho com qualquer empresa, vamos até ela e conversamos com os principais setores para entender o funcionamento do negócio. Posteriormente, realizamos a análise dos principais processos da empresa (tanto judiciais, quanto processos internos), bem como dos contratos que a empresa possui, inclusive de trabalho, para que possamos identificar possíveis falhas jurídicas a serem sanadas. Atuamos principalmente na área trabalhista para empresas, sempre próximo às áreas de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, pois entendemos que desta forma reduzimos os possíveis riscos trabalhistas”, explica Rodrigo.



Dentro da área de recursos humanos, os advogados identificam uma necessidade muito grande das empresas, sobretudo das de médio e pequeno porte, as quais possuem muitas dúvidas jurídicas, e hoje atuam a fim de caminhar junto com essas empresas, atuando de forma preventiva por meio de compliance nas principais áreas, buscando evitar qualquer problema jurídico que estas empresas possam ter.



Apesar do foco no empresarial, o escritório atua também nas áreas criminal, cível e família, em que, além do próprio quadro jurídico, conta com advogados parceiros e especialistas que auxiliam nas necessidades dos clientes. A DMS Advocacia e Consultoria Jurídica está localizada na Rua São Vicente de Paulo, 205, 4° Andar, sala 01, no centro de Araucária. Os telefones para contato são: Rodrigo Sena Dantas (41) 99888-6848 / Ramon Passos Moreto (41) 99153-3840.