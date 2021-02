Escritório Pamela Camargo Advocacia está em nova sede, mais ampla e moderna

Compartilhe esta notícia

Advogada Pamela Camargo é especialista em diversas área do Direito. Foto: Marco Charneski

O escritório Pamela Camargo Advocacia atua em Araucária desde 2013, e em outubro de 2020, inaugurou sua nova sede, pensada para acomodar ainda mais profissionais e atender os clientes com mais conforto. “Além de oferecermos um espaço mais amplo, moderno e confortável, também estamos apostando no potencial de desenvolvimento da cidade, investindo na ampliação do nosso quadro de colaboradores, com profissionais experientes e aptos a prestar consultoria jurídica em diversos segmentos do Direito”, comenta a Dra Pamela.

Especialista em Direito Penal e Processo Penal, Direito de Família e Sucessões, com experiência em Direito dos Animais, Ambiental, Cível, Empresarial, Previdenciário, Criminal e Trabalhista, a advogada ressalta que o escritório de advocacia pode ser comparado a um empreendimento, e precisa de uma administração eficiente, atenta às inovações e tecnologias que podem aperfeiçoar a solução dos problemas e potencializar o desempenho da equipe. “O caminho dos grandes negócios e do sucesso dos nossos clientes passa por uma assessoria jurídica diferenciada, que alia qualidade, proximidade no atendimento e uma visão moderna do Direito”, explica.

Ainda de acordo com a advogada, nos dias atuais o papel do advogado na sociedade vai muito além de ensejar uma ação junto aos poderes competentes, de defender o cliente em juízo, passa pela busca de soluções cada vez mais rápidas para os conflitos, na tentativa de se evitar que os casos sigam para serem julgados. “O advogado é um negociador, conciliador, que busca soluções rápidas e tenta evitar conflitos que sigam para o Judiciário”, esclarece.

Experiência

Foto: Marco Charneski

Para administrar um escritório composto por vários profissionais, a advogada Pamela Camargo (OAB/PR 67.463) conta com sua vasta experiência em Direito. Ela é formada pela Universidade Campos de Andrade (Conclusão – 2010), com especialidade em Direito Penal e Processo Penal pela Unicuritiba (conclusão 2013) e Direito de Família e Sucessões pela Escola Superior do Ministério Público – (conclusão 2020), já foi presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Araucária, membro do Conselho da Comunidade do município, membro da Comissão de Defesa dos Animais na Subseção da OAB de Araucária, diretora da Comissão da Advocacia Dativa na Subseção da OAB de Araucária, mestranda em Ciências Criminológico-Forense pela Universidad de La Empresa –Montevideo/Uruguai (Cursando).

Serviço

A nova sede do escritório Pamela Camargo Advocacia fica na rua Coronel Joaquim Palhano, 209, sala 1, Centro. Os fones para contato são (41) 99813-7644, (41) 99679-3700 e (41) 3619-0061. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados com horários previamente agendado, das 9h às 13h.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 18/02/2021