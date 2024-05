Esgrimista araucariense conquista dois ouros no Circuito Paranaense Adulto

Teve araucariense no pódio da II Etapa do Circuito Paranaense Adulto de Esgrima, realizado nos dias 20 e 21 de abril, na UTFPR Neoville, em Curitiba. Gabriela Moraes mais uma vez mostrou todo seu talento e conquistou duas medalhas de ouro, uma delas na categoria Espada Adulto e outra no Florete Adulto.

A jovem também recebeu o prêmio de melhor atleta juvenil de ambas as provas.

A competição reuniu os melhores atletas da esgrima de todo o estado do Paraná. Na competição de Espada, Gabriela esbanjou técnica e talento fino, ganhou de atletas renomadas. “Com muita experiência, ela carimbou o passaporte para integrar a seleção paranaense de esgrima”, relata o pai Rodrigo Moraes.

Próximas competições

Gabriela Moraes terá várias competições importantes pela frente. Em nível estadual, irá disputar a I Etapa do Circuito Paranaense de Esgrima – Juvenil, que no dia 04 de maio, e a III Etapa do Circuito Paranaense de Esgrima – Adulto, no dia 18 de maio. E em nível nacional, a esgrimista disputará o Campeonato Brasileiro Interclubes Adulto em Curitiba, no dia 12 de junho.