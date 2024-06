Esgrimista Gabriela conquista bronze no Brasileiro Interclubes pela Seleção Paranaense

Ninguém mais segura a esgrimista araucariense Gabriela Moraes! São tantos campeonatos bem sucedidos que a jovem foi longe e garantiu seu lugar na seleção paranaense de Esgrima. Pela equipe, ela participou do Campeonato Brasileiro de Interclubes, que aconteceu entre os dias 12 e 14 de junho, no Clube Curitibano.

Gabriela e os demais atletas de seleção enfrentaram jogos muitos difíceis e bastante técnicos, competiram com os melhores esgrimistas de todo o país, mas obtiveram um excelente 3º Lugar.

Depois de cinco anos representando o Círculo Militar, a quem agradece pela parceria, Gabriela agora é atleta do Clube Curitibano. Suas próximas competições serão a II Etapa do Circuito Paranaense Juvenil, que acontecerá em 20 de julho, e a Etapa Nacional da Cidade do Rio de Janeiro. “Também fui convidada a participar do Torneio Estadual de Esgrima do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no próximo final de semana, dias 29 e 30, e estou me organizando para ver se consigo ir”, conta a atleta.

