Esgrimista Gabriela Moraes conquista mais um ouro pra coleção

A esgrimista araucariense Gabriela Moraes acaba de conquistar mais uma medalha de ouro pra sua coleção.

Ela foi convidada a participar do 2° Torneio Estadual Aberto do Esgrima, realizado no final de semana no Grêmio Náutico União, localizado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e ficou em 1º lugar na categoria Sênior (adulto principal).

“Melhor do que subir em 1° lugar no pódio, foi ver o brilho no olhar dos atletas e a alegria de todos em praticar a esgrima, vencer e esquecer, nem que seja por um instante, toda a lembrança ruim das dificuldades enfrentadas pelos gaúchos”, comentou a esgrimista.

Gabriela disputará novas competições em breve, uma delas será a 2ª etapa do Circuito Paranaense Juvenil, que será realizada no dia 20 de julho, em Curitiba. Em nível nacional, ela irá competir na etapa da Cidade do Rio de Janeiro Adulto, que será entre 08 e 10 de agosto.

