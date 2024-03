Esgrimista Gabriela participa de Torneio Nacional de Espada Ronaldo Schwantes

A esgrimista araucariense Gabriela Moraes participou no final de semana do Torneio Nacional de Espada Ronaldo Schwantes, realizado em Curitiba, e com os resultados que obteve, conseguiu subir de posição no ranking nacional. Ela jogou na categoria principal (adulto nacional), onde competiu com mais de 50 atletas e ficou em 9° lugar.

Com isso, passou da 10ª para a 9ª posição no ranking, atualmente a araucariense também é a 3ª melhor atleta paranaense posicionada no ranking nacional, mesmo sendo atleta juvenil.

“Fiz uma excelente poule ou jogos classificatórios e cravei o 6° lugar nessa fase, já nas eliminatórias avancei até o quadro de 16, onde fui superada e acabei ficando em 9° lugar. Estou muito feliz pelo avanço gradativo, mesmo sabendo que podia mais”, disse a esgrimista.

Gabriela Moraes agora se prepara para a próxima etapa nacional, que acontecerá em São Paulo, no dia 5 de abril.