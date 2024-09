Esgrimista Gabriela passa mal e mesmo assim ganha a prata no Paranaense Cadete e Juvenil

O Campeonato Paranaense Cadete Juvenil, realizado nos dias 7 e 8 de setembro, em Curitiba, teve um momento tenso na disputa das oitavas de final da prova de Espada Juvenil. Após marcar 1 ponto, que a deixou mais perto de subir no pódio, a esgrimista araucariense Gabriela Moraes se sentiu mal e desmaiou.

Prontamente atendida pela equipe médica da competição, ela se recuperou rapidamente e conseguiu fechar o combate. Avançou e passou pela semifinal, mas foi superada na final, estando nitidamente afetada com o que aconteceu. Gabi foi vice-campeã e com esse resultado, confirmou sua participação na equipe paranaense que irá representar o Paraná no Campeonato Brasileiro Juvenil, que acontecerá no fim do mês, em São Paulo.

“Logo ao término da sua luta, Gabi sofreu um desmaio e preocupou a todos. Talvez pelo desgaste no Sul-Americano em Lima, onde ela participou recentemente, isso somado aos treinos constantes e o forte calor. Ela foi rapidamente atendida pela equipe médica disponível no evento, formada por médicos com vivência esportiva, e conseguiu retornar à competição”, disse o pai Rodrigo.

Ele contou que a preocupação tomou conta da família e Gabi fez todos os exames necessários para avaliar suas condições físicas, incluindo consultas com cardiologista e neurologista, e foi descartado qualquer problema crônico, ficando constatado que realmente foi algo pontual. Dessa forma, mesmo liberada, mas ainda não recuperada 100%, a esgrimista decidiu não participar da etapa do Circuito Nacional em Belo Horizonte, que começa na quinta-feira (12/09), optando por uma recuperação assistida e com segurança para voltar rapidamente as competições.

Edição n.º 1432.