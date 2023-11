Espaço Witamy, a casinha amarela resgatada que virou ponto turístico em Araucária

Uma casa de madeira amarela, com traços europeus, construída por José Wenceslau Taborda e sua esposa Elvira Terplak Taborda, que durante muitos anos serviu de lar para a família, na localidade de Pocinho, em Contenda, hoje está em Araucária e recebe visitantes e turistas.

Após muito tempo esquecida, em 2022, o engenheiro civil Marcos Zesutko viu naquela casinha a oportunidade para explorá-la, foi aí então que ele a trouxe para um novo local, na área rural de Capoeira Grande, em Araucária.

“Sempre tive uma ligação especial com a casa, e percebi então que poderia trazê-la de volta à vida. Era um patrimônio histórico que merecia ser preservado, então após negociações com os herdeiros, adquiri a casa e coloquei meu projeto de restauração em ação”, conta o engenheiro. Ele conta que cerca de 70% das madeiras da casa são originais, mantendo a autenticidade das portas e janelas com estilo europeu, algumas substituições necessárias foram feitas com madeira de pinheiro local.

Batizada de “Espaço Witamy”, a nova casa hoje chama a atenção dos visitantes. Também se tornou um fiel ponto de encontro para ciclistas de Araucária, Contenda, Quitandinha, Mandirituba, Fazenda Rio Grande, São José dos Pinhais, entre outras cidades. No local eles descansam enquanto comem um lanche e viajam pela história da casa.

Com detalhes poloneses e traços europeus, a Casa Witamy hoje se destaca em meio à paisagem rural e atrai visitantes. “Com a restauração da casa amarela, consegui mostrar que mesmo em meio ao desgaste do tempo, as memórias podem ser restauradas e compartilhadas”, destacou Marcos.

O Espaço Witamy está aberto aos turistas que buscam lazer e gastronomia na área rural

O Espaço Witamy fica na Avenida Nossa Senhora do Monte Claro, 79, em Capoeira Grande. Seu horário de funcionamento é de quinta a domingo, das 8h30 às 20h, contatos pelos fones 41 992739310. Conheça mais sobre o local nas redes sociais instagram: @espacowitamy e Facebook: Espaço Witamy

