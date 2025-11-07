A Delegacia de Polícia Civil de Araucária solicitou à Justiça a prisão preventiva dos quatro acusados de espancar covardemente um morador em situação de rua na madrugada desta quinta-feira, 6 de novembro, na Rua Carlos Cavalcanti, no Centro. José Rodrigues Fernandes da Silva, 24 anos, foi agredido por quatro ‘colegas’ de rua e levou mais de 30 chutes na cabeça, sem ter chance alguma de defesa.

Ao contrário do que foi divulgado pela mídia, de que José teria falecido na noite de quinta-feira, ele sobreviveu e segue internado em um hospital de Curitiba, porém seu estado de saúde ainda é grave.

AS PRISÕES

Flávia Rodrigues Machado, Maikon Fernando Lopes e Weslly Rui de Oliveira foram presos em flagrante na manhã do crime por equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar. O quarto suspeito, Ezequiel Rodrigues Pedro, foi preso em uma chácara em Campina das Pedras, numa ação conjunta entre a PM, GM e a Polícia Civil no final da tarde de quinta-feira.

“Encaminhamos representação ao Juízo pedindo a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva dos 4 suspeitos pelo crime e estamos no aguardo. Eles irão responder por tentativa de homicídio”, explicou o delegado Felipe Martins.

Sobre o andamento das investigações, Martins falou que estão na fase de conclusão das diligências. “Nossa equipe de investigação apurou que de fato os autores são três homens e uma mulher – os quais ainda vão passar pela audiência de custódia. Apuramos ainda que outras duas pessoas presenciaram o crime, mas não ficou provado que elas teriam envolvimento direto. Elas foram ouvidas hoje (07) nesta unidade e liberadas”, comentou.