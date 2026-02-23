Especialista alerta para casos de infecção na barba que pode ser confundida com acne

Em plena comemoração do Carnaval, há certas doenças que se propagam com mais facilidade, sendo a maioria desconhecidas pela população, uma delas é a ‘tinea da barba’. Você pode nunca ter ouvido esse nome antes, mas provavelmente já viu alguma notícia tendenciosa envolvendo essa condição, principalmente nessa época do ano.

O médico Arthur Vinicius Vieira Lopes, que atua na área de Dermatologia, explica que a infecção é causada por fungos que se desenvolvem na pele ou nos pelos da barba. A tinea da barba é uma infecção fúngica que atinge a pele do rosto e do pescoço, e que pode se agravar se não tratada corretamente.

De acordo com o profissional, os fungos encontram no ambiente úmido e quente da barba condições favoráveis para se proliferar. “A região da barba pode ficar mais abafada, especialmente em quem mantém os pelos mais longos. Embora não seja exclusiva do verão, períodos de maior contato físico e compartilhamento de objetos pessoais, como festas e eventos, podem contribuir para a disseminação. O fungo pode ser transmitido pelo contato direto com a pele infectada ou pelo compartilhamento de toalhas, lâminas de barbear e outros objetos contaminados”, alerta.

Os pacientes podem reconhecer a doença pelos seguintes sintomas: placas avermelhadas e doloridas; inchaço na região da barba; presença de secreção; coceira intensa; descamação; e áreas com falhas nos pelos. O doutor Arthur ainda menciona que essa condição pode ser confundida com foliculite, acne e alergias.

“Quando a lesão não melhora com cuidados básicos e apresenta piora progressiva, é importante investigar. O diagnóstico correto é essencial para definir o tratamento adequado. O tratamento pode envolver medicamentos antifúngicos tópicos ou orais, dependendo da gravidade do quadro”, reforça.

Ele ainda aponta o risco da automedicação e adverte que, quando não tratada corretamente, a infecção pode se espalhar e causar complicações, como inflamações mais profundas e cicatrizes.

Especialista alerta para casos de infecção na barba que pode ser confundida com acne
O médico menciona que essa condição pode ser confundida com foliculite, acne e alergias.

“Ao perceber lesões persistentes na região da barba, principalmente se houver dor, secreção ou piora dos sintomas, a orientação é buscar avaliação médica. Quanto mais cedo o paciente procura atendimento, mais rápido conseguimos controlar a infecção e evitar complicações”, finaliza.

SERVIÇO

O médico Arthur Vinicius Vieira Lopes, que trabalha na área de Dermatologia adulto e infantil, atua com o CRM 50647 na Clínica São Vicente, que está localizada na Rua São Vicente de Paulo, n.º 250, no centro de Araucária. O telefone/WhatsApp para contato é o (41) 3552-4000, e o site da Clínica é o www.csv.med.br.

Edição n.º 1503. Victória Malinowski.