Especialista fala sobre tendência em alimentação mais natural para os gatos

Com seu jeito independentemente, curioso e brincalhão, os gatos cada vez mais fazem parte da família. De acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), são mais de 33 milhões de felinos que ganharam o coração de seus tutores no País. Neste dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional do Gato e com isso algumas orientações para reforçar a saúde dos felinos, que muito mais que carinho e atenção, precisam que seus donos também estejam preocupados com uma alimentação saudável.

Atualmente a indústria de alimentação para gatos apresenta uma variedade de produtos e acompanhamentos, e a dúvida de qual item da prateleira do supermercado levar para casa está presente na escolha da maioria dos tutores. Pacotes com a inscrição “naturais” são muito comuns nas embalagens dos produtos, mas em sua composição há vários itens que não são tão naturais e acabam aparecendo na listagem de ingredientes.

Para a veterinária e nutricionista animal do Grupo New Pet, Talita Sprison, uma alimentação com base em ingredientes naturais favorece a imunidade do gato, agrega valor nutricional ao produto e estimula a absorção de vitaminas e minerais essenciais para esses animais. “Os gatos são carnívoros estritos e precisam de bastante proteína na base da alimentação. Eles são o que comem, por isso quanto mais natural o produto, melhor é a sua absorção na digestão do felino”, completa.

Segundo a especialista em nutrição animal, o Extrato de Marigold é algo novo no mercado e tem feito parte da formulação dos alimentos industrializados do Grupo para estimular e aumentar a imunidade dos gatos. Ela destaca também o blend de aminoácidos, compostos de levedura desidratada, hidrolisada e extrato de levedura como bons ingredientes que são encontrados nos alimentos industrializados, os quais agregam em maior valor nutricional e muito mais sabor. “Esses produtos com vegetais desidratados e semente de linhaça, como também alto valor de proteína, trazem na formulação prebióticos e probióticos que estimulam e auxiliam na formação de bactérias benéficas para melhor absorção dos nutrientes”, acrescenta a veterinária, reforçando que é uma alimentação ideal para gatos filhotes, adultos e castrados.

O mercado de alimentação animal está cada vez mais preocupado com os cuidados e a saúde dos animais, buscando substituições e novidades que agregam nutrição e qualidade de vida aos pets. “Aqui no Grupo New Pet utilizamos ingredientes de origem animal, como de origem de peixe, por exemplo, que deixam o paladar muito mais atrativo. Ingredientes desidratados, como verduras, sementes, cenoura, beterraba, semente de linhaça também trazem um sabor mais verdadeiro e mais natural para os nossos produtos”, complementa Talita, destacando a busca da longevidade do animal.

O Grupo New Pet está há 15 anos no mercado de alimentação animal com a produção de alimentos industrializados – também para linha própria de grandes redes de supermercados -, petiscos e alimentos enlatados até produtos de higiene, como granulados e tapetes higiênicos. Há cinco anos produz linhas exclusivamente com produtos naturais, a Natural Dots e a New Dots. Até mesmo trazem um diferencial com embalagens 100% biodegradáveis. “Com conhecimento em cada uma das particularidades e necessidades dos gatos, conseguimos produzir alimentos saudáveis com produtos mais naturais e sabores mais elaborados que ganham o paladar dos bichanos. Hoje os gatos já fazem parte da família e cuidar da sua alimentação, buscando ingredientes naturais, é um ato de amor e cuidado com o animal”, conclui Leonel Mazzini, presidente do Grupo New Pet.