Especialista lança curso gratuito sobre primeiros socorros

Gabriel se dedica a repassar seus conhecimentos a outras pessoas, para que também possam salvar vidas. Foto: divulgação

Especialista em atendimento pré-hospitalar e prevenção de incêndios, Gabriel Prado, lançou um curso gratuito, como parte do seu projeto “Mãos que Salvam”, cuja proposta é mostrar que todas as pessoas podem aprender a salvar uma vida. O curso ensina as práticas que salvam vidas, alinhadas com os mais recentes protocolos de atendimento pré-hospitalar. “Há tempos, compartilhei com meus alunos e alguns profissionais da área de APH (Atendimento Pré-Hospitalar), um desejo de ensinar as pessoas leigas a salvarem vidas de maneira gratuita, fácil e protocolizada. Com esse sentimento, dei início ao meu projeto. Nele aplico e coloco à disposição meu tempo e conhecimento, de forma gratuita, para todos que possuem o verdadeiro anseio em aprender a salvar vidas, dependendo exclusivamente de sua vontade, de forma real e voluntária”, explica.

O especialista afirma que qualquer indivíduo pode ajudar a salvar uma vida em até 1 minuto e que nem sempre é preciso esperar a ambulância chegar. “Os participantes deste projeto devem compreender que, às vezes, para salvar vidas, precisamos apenas de um pouco de conhecimento e disposição, sem intervenções complexas. No curso Mãos que Salvam não possuímos equipamentos, mas temos vontade e o verdadeiro propósito de salvar”, esclarece.

Coletânea

O curso tem como suporte uma coletânea de Livros Digitais (eBook´s) com os seguintes temas: Premissas no Atendimento Pré-Hospitalar; Sinais Vitais; Queimaduras; OVACE; Fraturas e Hemorragias; Convulsões; Desmaios; Infarto Agudo do Miocárdio e Parada Cardio Respiratória.

O download dos eBook’s poderá ser feito no link https://drive.google.com/file/d/1ko32j9C6cVJ_PIxg87_11PTr9fAzdxKx/view?usp=sharing O site para quem quiser se cadastrar e participar do projeto é www.fslbrazil.com/volunteer.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021