O Teatro da Praça recebe, no primeiro fim de semana de dezembro, o espetáculo “Cinderela”, interpretado pela turma adulta do curso de teatro da própria casa. Serão três sessões: sexta-feira (05), às 20h; sábado (06), às 19h; e domingo (07), às 18h.

Com classificação indicativa para maiores de 10 anos, o espetáculo é gratuito e os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro uma hora antes do início de cada sessão, mediante disponibilidade. A quantidade é limitada e o teatro orienta que o público chegue com antecedência para garantir o lugar.

A montagem traz uma adaptação do clássico conto da jovem órfã que enfrenta dificuldades e maus-tratos vindos de sua madrasta e das meias-irmãs. Além de cenas emocionantes, o público pode esperar momentos surpreendentes ao longo da história, que ganhou nova vida na interpretação dos alunos.

O Teatro da Praça está localizado na rua São Vicente de Paulo, 1091, no Centro, e informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614-7642.