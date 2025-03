Espetáculo em homenagem a Hermeto Pascoal acontecerá nesta quarta (19) no Teatro da Praça

Nesta quarta-feira, 19 de março, a companhia curitibana Rosa Armorial realizará o espetáculo de música instrumental ‘Hermeto Armorial’, em homenagem ao mestre alagoano do improviso, o ‘Bruxo’ Hermeto Pascoal. O show acontecerá às 20h, no Teatro da Praça, com classificação livre.

Os ingressos são gratuitos, mas a organização pede a ajuda com doação de um alimento não-perecível. Os tickets podem ser adquiridos pelo site do Sympla e também no início do evento na bilheteria do Teatro.

A ideia de criar o show surgiu em 2019, quando o grupo teve a ideia de explorar as obras de Hermeto Pascoal. Segundo a organização, a ideia é apresentar as composições sob uma estética armorial, abrindo harmonias, sobrepondo melodias e inserindo o instrumental e sonoridades características da companhia.

Na época, espetáculo estreou com duas sessões lotadas no Teatro Paiol, em Curitiba. Em 2023, as apresentações contaram com a participação especial da carioca Daniela Spielmann tocando saxofone, e do paulista Alexandre Rodrigues tocando pífano. A turnê atual foi aprovada em edital pela Secretaria de Estado da Cultura e teve sua estreia em Curitiba no ano passado. Além de Araucária, o espetáculo também passará por Campo Largo, Rio Negro e São José dos Pinhais.

O Teatro da Praça está localizado na Rua São Vicente de Paulo, n° 1091, no Centro. Os ingressos do espetáculo podem ser adquiridos pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/hermeto-armorial-araucaria/2871076?referrer=araucaria.atende.net