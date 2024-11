Espetáculo “Nossa Linda Juventude” será uma das atrações do 5º Festival Gralhada

Um espetáculo que contará a trajetória da juventude araucariense dos anos 80, embalado por músicas autorais e clássicas da época, será uma das atrações do 5º Festival Gralhada, que terá sua segunda parte no próximo final de semana, dias 30 de novembro e 01 de dezembro, na Praça São Vicente de Paulo, ao lado do Teatro da Praça. A apresentação “Nossa Linda Juventude” será no sábado, às 18h.

Em pouco mais de uma hora de espetáculo, o grupo promete fazer o público embarcar em uma viagem pelos principais acontecimentos culturais que marcaram a década de 80 na cidade. “Esta viagem começa em 1980 com a criação da Associação Juventude Araucariense (AJA) no Movimento da Igreja Católica, fechando em 1990, onde talvez tenha sido o ápice dessa trajetória. Vamos lembrar da turnê pelos bairros, da criação da AMAR (movimento ambiental), Festcar e outros festivais, inauguração do Teatro da Praça, festa do Centenário, entre outros fatos importantes para o cenário cultural local”, cita Luiz Biscaia, um dos organizadores do espetáculo.

Segundo ele, também serão homenageados os artistas araucarienses, alguns já falecidos, figuras importantes para o desenvolvimento e crescimento da cultura no Município.

Além do espetáculo da Geração 80, o 5º Festival Gralhada contará com apresentações de outros artistas independentes do cenário local, que levarão ao público seus mais variados gêneros e estilos.

Serviço

A Praça São Vicente de Paulo está localizada na rua São Vicente de Paulo, 1091 – Centro. As apresentações acontecem das 15h às 22h. Para mais informações, acesse o Instagram @juventudearaucariense.

Edição n.º 1443.