Esportistas pedem a volta das aulas de atletismo pela SMEL

Após o protesto dos pais de alunos do judô, que finalmente conseguiram que as aulas da modalidade fossem retomadas, foi a vez dos atletas de Araucária organizarem um movimento, pedindo a retomada das aulas de atletismo. A situação é semelhante: eles alegam que o Município tem um profissional qualificado para dar aulas, mas a Prefeitura diz que este não é concursado. Segundo eles, este professor, inclusive, estaria lotado em outro setor da Prefeitura, ministrando aulas para idosos. “Araucária já teve muitos atletas de destaque no atletismo, que conquistaram títulos, não é uma atividade que não dá retorno ou visibilidade. Além disso, o professor é altamente preparado para dar aulas, tem experiência e qualificação, e sua capacidade está sendo muito mal aproveitada”, disse o atleta. Maicon Sulivan. Ele disse ainda que os atletas só querem uma oportunidade, assim como todas as demais modalidades e atividades atualmente desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer (SMEL). “O atletismo não tem nenhum professor enquanto o futebol tem vários, e nem sabemos se são concursados. Todos os esportes tem sua devida importância. Não estamos pedindo nada absurdo, nada que exija grandes investimentos”, assinalou.

O corredor Wisnei Alves Ferreira, que sempre esteve envolvido com o atletismo na cidade, também está engajado no movimento. De acordo com ele, o momento é complicado, diante da pandemia em que vivemos, o que reforça a importância da prática do atletismo para a saúde. “Faz algum tempo que não temos professor e escolinha para as crianças. Sabemos que as aulas também são fundamentais para auxiliar as pessoas que já praticam a corrida, que é a base para todos os esportes, sejam eles individuais ou coletivos. Fazemos este apelo, para que tenhamos um professor qualificado para ministrar aulas, o mais breve possível. E não podemos nos esquecer de que quanto mais crianças e jovens no esporte, menos crianças e jovens teremos nas ruas. O esporte é disciplina, é responsabilidade, é vida!”, ressaltou Wisnei.

Renato Lima, outro atleta que veste a camisa do atletismo, compartilha da mesma opinião. Ele diz que a única modalidade que não tem técnico é o atletismo. “Falta esse profissional na SMEL, para que quando as atividades coletivas forem retomadas, os atletas, tanto iniciantes quanto os mais experientes, tenham a oportunidade de treinar com um profissional mais gabaritado. Quando a SMEL tinha esse profissional, a gente percebia o grande número de crianças e jovens participando das aulas. Esse profissional continua em Araucária, e nosso movimento é para que ele volte a dar aulas de atletismo”, comentou. Renato destacou ainda que o esporte para as crianças é importante para tirar as crianças da rua, e moldá-las para o futuro.

Sobre o protesto dos atletas, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer disse que vem estudando melhorias para a área do atletismo, incluindo a estrutura necessária. Esclareceu ainda que não há professor qualificado disponível para o momento. O profissional qualificado que faz parte do quadro já tem seu público para desenvolver atividade, e não teria sentido tirá-lo de um local para atender outro.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1261 – 13/05/2021