Esposa de médico que desapareceu no último domingo oferece recompensa para quem ajudar a encontrá-lo

Luan Praxedes de Oliveira, um médico araucariense, está desaparecido desde a noite do último domingo (26/11), a última vez que foi visto estava próximo ao Terminal Central de Araucária, no centro da cidade.

No dia que desapareceu ele usava calça preta, moletom preto com detalhes em cinza e um boné marrom, ele costuma andar com as mãos nos bolsos do moletom, ele tem cabelos curtos e pretos, barba preta.

Sua esposa, que também é médica, está desesperada para encontrá-lo, pois o fato dele ter transtorno pós traumático e amnésia dissociativa torna o desaparecimento dele ainda mais preocupante. Sua esposa oferece recompensa para quem trouxer informações que ajudem a encotra-lo

Se você tiver alguma informação sobre a localização dele, entre em contato através do telefone (41) 98719-1095.