Esquadrão Alfa Speed completa 10 anos de atividades

No ano de 2012, os atletas Maicon Sulivan e Leandro Silva participaram do Mundial de Duathlon, na França, e quando retornaram para o Brasil, decidiram montar um grupo de atletas. No início, batizaram de Elite Sport Team. Porém o fato de estarem acostumados com corridas mais puxadas e também com pedaladas de longa distância, fez com que muitas pessoas ficassem com receio de treinar com a dupla. “Naquela época, dava para contar nos dedos o número de corredores ativos que havia em Araucária. Então a ideia de formar o grupo era atender o pessoal que queria aprender a pedalar, nadar e correr. Aos poucos os participantes foram chegando. Passado um tempo, mudamos o nome para Esquadrão Alfa Speed. Hoje, após 10 anos, podemos olhar para trás e nos orgulhar, porque formamos inúmeros atletas, inclusive tem um deles que está há 10 anos conosco. Ele entrou em contato após uma reportagem que foi publicada no Popular. Nos mandou mensagem dizendo que queria pedalar e nunca mais saiu”, relembra Maicon.









O Esquadrão também atuou junto com a associação de moradores do Jardim Monalisa, da qual Maicon é presidente. “Realizamos projetos de futebol, corridas, ciclismo, sempre proporcionando oportunidade aos moradores”, diz. Maicon também recorda que no começo o grupo tinha patrocinadores fortes, tinha carro de apoio e uma estrutura muito boa. “Com esse apoio, a Alfa Speed foi crescendo. Mas chegou um tempo em que ficamos desanimados, ainda assim o grupo permaneceu ativo. Representando o Esquadrão Alfa Speed, eu e o Leandro participamos de várias provas, ele chegou a ser o líder do ranking nacional e eu era o vice, e nessas posições ficamos por 4 anos seguidos. Lembrando que o ranking nacional é formado por campeonatos nacionais e internacionais e à medida que o atleta vai pontuando nesses eventos, vai subindo no ranking nacional. Também incentivamos os atletas que a gente formou para participarem de provas de corridas e ciclismo. Hoje nem conseguimos contar os tantos títulos que conquistamos, muito menos enumerar os tantos projetos que realizamos. A Top Brands Suplementos, da qual sou proprietário, é uma das empresas por trás disso tudo, que sempre incentivou o esporte ao lado dos nossos patrocinadores. Também fizemos parceria com o Detran/PR e a Defesa Civil e trouxemos cursos de primeiros socorros e idealizamos e mantemos até hoje o projeto da carreata de Natal, que já atendeu milhares de crianças. Enfim, é muita história para contar e conquistas para comemorar”, ressaltou Maicon.



Para comemorar os 10 anos, o grupo está preparando um grande evento. Empresas interessadas em participar, poderão entrar em contato pelo fone: (41) 41 99601-2989.