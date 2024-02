Esta semana não terá sinal de chuva e a temperatura pode atingir 29 graus

De acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná, na segunda e terça-feira o céu ficará nublado, mas na quarta e quinta-feira um solzinho aparecerá, mas ainda terá muitas nuvens.

Nessa segunda-feira, 05 de fevereiro, a temperatura mínima é de 17 °C e a máxima não passará de 28 °C. Com as rajadas de vento atingindo 33 km/h, a umidade ficará por volta de 53% e 100%.

Na terça-feira, 06 de fevereiro, a temperatura não terá grandes mudanças, com a mínima indo para 18 °C, e a máxima permanecendo em 28 °C, assim como a ventania que continuará com 33 km/h. A umidade ficará entre 50% e 100%.

Na quarta-feira, 07 de fevereiro, o céu ficará com muitas nuvens, mas não terá mudança na temperatura, ainda sendo a mínima de 18 °C e a máxima de 28 °C. A umidade ficará por volta de 53% e 99%, com os ventos chegando a 39 km/h.

Na quinta-feira, 08 de fevereiro, a mínima continua sendo de 18 °C, mas a máxima vai para 29 °C. O céu continua com muitas nuvens, e as rajadas diminuem para 27 km/h. A umidade ficará com 42% e 98%.