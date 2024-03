Estação Meteorológica do Szymanski registrou altas temperaturas e chuva acima da média em fevereiro

No mês de fevereiro, Araucária apresentou números significativos em termos climáticos, conforme levantamento da Estação Meteorológica Didático Escolar – Projeto Emede do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski. Conforme os dados, coletados pelos alunos e transformados em gráficos e tabelas, a temperatura média no município ficou 2°C acima da média, quando comparada com os dados do IAPAR, cuja referência média para o mês de fevereiro era de 21°C.

Também conforme os mapas climáticos do IAPAR, a média de chuvas para o mês de fevereiro era entre 141 e 160mm, porém no Município, no dia 25/02, essa média já tinha sido ultrapassada, chegando a 189mm. “Ao fim do mês, atingimos a marca dos 200mm. Um milímetro de chuva corresponde a uma lâmina de água (de 01mm), numa superfície de um metro quadrado, o que nos leva a pensar quantos metros quadrados possui uma área como a do Colégio Szymanski ou de um bairro todo. É muita água para ser absorvida pelo solo”, explica o professor Marcus Matozo, um dos mentores do Projeto Emede.

Ele diz ainda que nesse quesito ainda existem dois agravantes: a impermeabilização (mais calçadas, asfalto, construções) que impede que essa água seja absorvida pelo solo e os picos de chuva (muita água em poucas horas), aumentando os riscos de inundações. “Tivemos 10 picos de chuvas no mês, ou seja, muita água, mas com chuvas mal distribuídas durante o período”, aponta.

Umidade relativa do ar

Outro índice medido pela estação meteorológica do Szymanski foi com relação a umidade relativa do ar. Dos 29 dias de fevereiro, em 21 deles a umidade esteve no limite para a saúde humana, entre 60% à 70%. Além disso, em 9 dias, a umidade relativa esteve abaixo dos 60%, fator que pode resultar em problemas graves na nossa saúde.

Existem inúmeras literaturas que informam sobre a importância da ingestão de água no nosso cotidiano, mas o professor Marcus Matozo faz um alerta. “Os números são mais alarmantes no período da tarde, e por isso é fundamental que os gestores escolares alertem os pais sobre a importância de seus filhos levarem uma garrafinha de água para a escola. O calor excessivo, juntamente com a umidade relativa muto baixa, são fatores que podem atrapalhar no desempenho do aluno. Evitar a exposição ao sol nesse período e melhorar a hidratação pode resultar em melhor concentração, melhor desempenho e consequentemente melhor resultado na escola”, orienta.

Ainda segundo o professor, é importante salientar que a sociedade como um todo deve se atentar a esses números. Existem empresas que sequer possuem ar condicionado, empresas comerciais onde os clientes reclamam do calor intenso dentro das suas dependências, logo, os funcionários (que permanecem mais tempo dentro desse espaço) devem ser orientados a ingerir mais água, é uma questão de saúde pública”, complementou o professor.

Reconhecimento

Recentemente, representantes do Colégio da Polícia Militar do Paraná estiveram no Colégio Szymanski para entender como foi criado o projeto e a estação meteorológica. “A proposta dos visitantes é lançar um projeto semelhante, pois sabem da importância que o conhecimento das variáveis climáticas pode fornecer para a comunidade escolar como um todo”, reiterou o professor.

Edição n.º 1405