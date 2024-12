Estação metereológica do Szymanski registra grande acumulado de chuvas em dezembro

Nos primeiros 10 dias do mês de dezembro, Araucária apresentou números significativos na intensidade das chuvas, conforme levantamento da Estação Meteorológica Didático Escolar – Projeto Emede do Colégio Estadual Professor Júlio Szymanski. Os medidores da Estação mostraram que as chuvas da noite desta segunda-feira (09/12) e madrugada de terça-feira (10) chegaram a um total de 225mm esse mês.

Importante lembrar que a média prevista para todo o mês de dezembro, segundo o Atlas do IAPAR, oscilava entre 140 e 160mm. “Se considerarmos uma média diária, teríamos um número incrível de 22,5mm por dia”, ilustrou o professor Marcus Matozo, um dos responsáveis pela criação do projeto.

Nos acumulados diários a Emede apontou os seguintes acumulados: dia 02 – 20mm, dia 06 – 13mm, dia 03 – 4mm, dia 4 -03mm, dia 09 – 62mm, dia 07 – 55mm, dia 08 – 42mm, dia 10 – 26mm.

E vem mais água por aí!! O Simepar prevê 98% de chance de chuvas para esta terça-feira (10), com precipitação acumulada de 12,4mm; probabilidade de 86% nesta quarta-feira (11), com precipitação de 2,3mm, quinta e sexta-feira (12 e 13) não há previsão de chuva, no sábado (14) a chuva retorna com probabilidade de 98% e um acumulado de 21,6mm, e para o domingo (15) também não há previsão de chuva.