As novas regras do marco regulatório da Educação a Distância (EAD) no Brasil introduzem critérios mais rigorosos para a oferta de cursos superiores nessa modalidade. As mudanças envolvem exigências relacionadas à estrutura física dos polos, qualificação do corpo docente, metodologias pedagógicas e formas de acompanhamento dos estudantes. A proposta é estabelecer parâmetros mínimos para funcionamento e ampliar o controle sobre a qualidade da formação oferecida.

Entre os pontos centrais da regulamentação estão a necessidade de infraestrutura adequada nos polos de apoio presencial, disponibilidade de recursos tecnológicos, definição de modelos pedagógicos compatíveis com a modalidade e mecanismos de suporte acadêmico ao aluno. As instituições também passam a ter de comprovar condições operacionais e pedagógicas alinhadas às novas diretrizes.

Em Araucária, a unidade da Estácio opera dentro desse cenário de adequações. A instituição informa que já vinha realizando investimentos em estrutura, tecnologia educacional e organização dos polos antes da entrada em vigor do novo marco. Segundo a Estácio, o modelo inclui ambientes para apoio presencial, acesso a plataformas digitais de aprendizagem e acompanhamento acadêmico.

“Instituições como a Estácio, que já vinham investindo fortemente em inovação e qualidade antes mesmo da nova legislação entrar em vigor, saem na frente. Com uma rede robusta de polos e unidades bem estruturadas em todo o país, além de um modelo pedagógico alinhado às melhores práticas do ensino moderno, a Estácio está pronta para atender às novas exigências — sempre com o compromisso de preparar o aluno para os desafios do mercado de trabalho”, informa a direção do polo de Araucária.

Com a implementação das novas regras, a EAD passa a operar sob um conjunto mais detalhado de exigências, que envolve tanto a dimensão tecnológica quanto a presencial. As instituições de ensino superior, incluindo unidades como a da Estácio em Araucária, passam a atuar dentro desse modelo regulatório atualizado.

SERVIÇO

O polo da Estácio em Araucária fica na rua Pedro de Alcântara Meira, 110, no bairro Fazenda Velha. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 14h e das 15h às 18h. Para mais informações entre em contato através do telefone (41) 3126-0500.

Edição n.º 1500.