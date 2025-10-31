No mês de outubro realiza-se um movimento mundial pela conscientização social sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ao redor do mundo, são realizados diversos eventos e mobilizações, como corridas, caminhadas e iluminações cor-de-rosa em prédios e marcos das cidades.

No dia 25 de outubro o Polo da Estácio em Araucária em parceria com alunos e apoiadores desenvolveu um dia de conscientização a prevenção do Câncer de Mama.

Com a participação da técnica de Enfermagem Marcia de Lara e aluna da Estácio nos cursos de Teologia e Enfermagem, as mulheres receberam orientações sobre a importância da prevenção, como se prevenir, como realizar o toque, os momentos em que se deve ter uma atenção redobrada, a importância do exame da mamografia em um verdadeiro papo reto sobre o tema. E para não ficar somente com as orientações, as mulheres passaram por um momento de cuidados e bem-estar.

Receberam massagens nas mãos com os produtos da TERRA, higienização facial com a empresa Martins Estética e Bem-Estar, e para sair ainda mais brilhantes, passaram pela sala da maquiagem, com uma representante dos produtos da Mary Kay.

Para registrar esse momento especial, foi preparado um lounge para as fotos e tudo foi fotografado pela empresa FilmmaKhey, da fotógrafa Keilany Morais, aluna do polo da Estácio em Araucária no curso de Comunicação e Mídias digitais.

Os pequeninos não ficam de fora, os alunos de pedagogia estavam presentes para tornar esse momento especial também para eles, contamos com a presença da Turma da Tia Léia, os mascotes Rute e Raul divertiram os pequenos, com muita pintura artística para as crianças, além de um delicioso algodão doce para todos.

“Que não apenas no mês do outubro rosa, mas que todos os dias a gente se una, se informe e se fortaleça. Não conte com a sorte, conte com a prevenção. Sua vida é única e valiosa, seja a guardiã da sua própria saúde. Fale sobre isso com as mulheres de sua vida, suas mães, suas irmãs, suas filhas e amigas, mas leve essa mensagem adiante. Vamos transformar o laço rosa em um compromisso de vida”, mensagem da técnica de enfermagem Marcia de Lara.

Mais de 1 milhão de novos casos de câncer de mama são registrados todo ano, no mundo inteiro. A doença é a forma mais comum de câncer entre as mulheres, e o segundo câncer mais fatal.
Outro fator importante que ganhou espaço no Outubro Rosa é o câncer de colo do útero, embora o câncer de mama ainda seja o que mais acomete mulheres, os números de câncer de colo de útero têm crescido.

“Atuar em prol da saúde feminina significa, portanto, ir além do Outubro Rosa. É preciso que a conscientização a respeito dos dois tipos de câncer que mais afetam as mulheres seja feita, sempre”, afirma a equipe.

SERVIÇO

O polo da Estácio em Araucária fica na rua Pedro de Alcântara Meira, 110, no bairro Fazenda Velha. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 10h às 14h e das 15h às 16h. Para mais informações entre em contato através do telefone (41) 3126-0500.

Edição n.º 1489.