Estádio Emílio Gunha ganha nova iluminação com projetores de LED

Alvo de muitas reclamações devido à falta de estrutura adequada para receber jogos oficiais, o Estádio Emílio Gunha, localizado no CSU, começa a vislumbrar uma nova realidade. No dia 23 de julho, a Prefeitura de Araucária deu início à implantação de um novo sistema de iluminação no estádio, utilizando projetores de LED. Os serviços estão na reta final, faltando apenas alguns ajustes com relação aos cabos de alimentação, pois os antigos foram furtados. E se necessário, também serão feitos ajustes pontuais nos novos projetores.

Sendo a melhor escolha para iluminação de campos de futebol atualmente, os projetores de LED substituem as tecnologias tradicionais como halogêneos e vapor metálico. Isso se deve a uma série de características vantajosas: economia de energia, pois esse sistema consome até 70% menos que as tecnologias tradicionais, gerando economia significativa nos custos de eletricidade; longa vida útil, já que as LEDs duram muito mais tempo (50.000 a 100.000 horas) do que as lâmpadas halógenas ou vapor metálico, reduzindo a necessidade de substituições frequentes e custos de manutenção.

A qualidade da luz é outro ponto positivo, porque as LEDs oferecem um excelente Alto Índice de Reprodução de Cor (IRC), reproduzindo as cores com fidelidade e proporcionando uma experiência visual mais natural e vibrante para jogadores e espectadores. Os projetores de LED ainda distribuem a luz de forma mais uniforme, minimizando sombras e ofuscamento, o que melhora a visibilidade em todo o campo.

Entre as vantagens estão ainda a temperatura de cor ajustável, o que permite escolher a temperatura de cor ideal para cada situação, desde um branco quente para treinos até um branco frio para jogos noturnos televisionados. O controle e flexibilidade permitem ainda o acendimento instantâneo, ou seja, as LEDs acendem instantaneamente, sem tempo de aquecimento, proporcionando maior agilidade na operação do sistema de iluminação.

Quanto à sustentabilidade, as LEDs proporcionam um baixo impacto ambiental, pois não contêm mercúrio ou outros materiais tóxicos, sendo uma opção mais viável para o meio ambiente. Isso sem contar a redução de emissões de CO₂, gás que contribui para o efeito estufa.

Os projetores de LEDs emitem menos calor que as tecnologias tradicionais, reduzindo o risco de queimaduras e incêndios e também são mais robustos e resistentes a impactos e vibrações, garantindo maior durabilidade e segurança.

De acordo com a Prefeitura, o investimento aplicado nessa obra foi de aproximadamente R$ 65 mil, com recursos exclusivos dos cofres públicos. “O principal objetivo dessa intervenção foi uma decisão que visa não apenas a redução de custos operacionais, mas também a melhoria na qualidade, sustentabilidade e funcionalidade do sistema de iluminação”, destacou a Superintendência de Serviços Públicos.

