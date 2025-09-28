Depois de meses de tramitação, o Governo do Estado finalmente concluiu o processo licitatório para escolha da empresa que ficará responsável pela construção de um novo colégio na região do Capela Velha.

A unidade será erguida na esquina das ruas Tucano com Sônia Bodziak. O imóvel foi doado pela Prefeitura de Araucária, que é parceira do Estado na efetivação do projeto. A licitação foi vencida pela empresa Emergo Construção e Serviços Ltda., que executará o serviço pelo valor de R$ 19.950,000,00.

De acordo com o projeto contratado pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), o novo colégio seguirá o padrão que vem sendo chamado de Unidade Nova Escolar (UNV). Inicialmente, a nomenclatura do colégio é Jardim dos Pássaros. Isso porque será instalada num loteamento em que a maioria das ruas tem nome de aves.

O projeto licitado tem financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) dentro do programa Educação para o Futuro. A Construtora Emergo já está com a ordem de serviço em mãos, sendo que o prazo para conclusão dos trabalhos já está fluindo. O novo colégio deve atender cerca de 1.500 estudantes, sendo 900 do ensino fundamental e 600 do ensino médio. “A Escola Jardim dos Pássaros chega para responder à realidade de uma região em expansão e garantir que crianças e jovens tenham acesso a uma educação pública de qualidade perto de suas casas”, comentou Eliane Teruel Carmona, diretora-presidente do Fundepar.

Depois de pronta, a nova unidade terá 4.483 m² de área construída. São 24 salas de aula, quadra poliesportiva coberta, biblioteca, laboratórios, cozinha e refeitório, pátio de convivência, além de espaços administrativos, sanitários e estacionamento. A entrega está prevista para novembro de 2026.

EDUCAÇÃO PARA O FUTURO

De acordo com o Governo do Estado, o programa Educação para o Futuro foi concebido em parceria com o BID e busca ampliar a rede estadual de ensino e modernizar a infraestrutura escolar. O projeto inclui a construção de novas unidades, a ampliação de escolas existentes e a adequação dos prédios já em funcionamento, com foco em acessibilidade, inovação pedagógica e ampliação de vagas.

PROJETO E EXECUÇÃO

O novo colégio é a primeira obra do Governo do Estado executada em Araucária por meio da metodologia BIM (Building Information Modeling), que proporciona mais eficiência e precisão na execução, e da chamada contratação integrada. Assim, a Emergo fica responsável, com base no termo de referência, pela elaboração dos projetos básico, legal e executivo de arquitetura, projetos complementares de engenharia e a execução da obra.

Edição n.º 1484.