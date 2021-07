Estado distribui mais 197 mil vacinas contra a Covid-19; veja divisão por regional

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Governo do Estado começou a distribuir nesta sexta-feira, 9 de julho, mais 197.060 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais de Saúde. São 173.160 doses do imunizante produzido pela Pfizer/BioNTech e outras 23.900 da CoronaVac, da parceria Butantan/Sinovac, parte do lote de 220.960 vacinas que o Paraná recebeu entre quinta (8) e sexta-feira.

As 23.900 doses restantes, da CoronaVac, são para segunda dose (D2) e ficarão reservadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.

Os imunizantes darão continuidade à vacinação da população geral, os adultos com 18 anos ou mais. Dessa maneira, o Estado dá sequência à vacinação por faixa etária, que deve alcançar 40 anos até o dia 18 de julho, segundo o calendário elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Algumas cidades, inclusive, já até venceram essa etapa. O lote também tem parte de reserva técnica que deve ser utilizada para perdas físicas ou quebra de frascos.

As doses serão levadas de caminhão a partir das 14 horas para nove Regionais de Saúde (Paranaguá, Metropolitana, Ponta Grossa, Irati, Guarapuava, União da Vitória, Pato Branco, Francisco Beltrão e Telêmaco Borba) e de avião para outras 13 (Cascavel, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Umuarama, Cianorte, Paranavaí, Londrina, Apucarana, Maringá, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Toledo e Ivaiporã).

O quantitativo reservado para a Capital já foi retirado na manhã desta sexta-feira – são 4.322 doses da CoronaVac e 31.314 da Pfizer, totalizando 35.636 doses.

Até o momento, o Ministério da Saúde já entregou ao Estado cerca de 8 milhões de imunizantes, sendo que 6.242.978 doses já foram aplicadas nos paranaenses e parte está reservada para a segunda dose dos grupos já iniciados. Foram aplicadas 4.745.387 primeiras doses e 1.497.591 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única.

Esta última remessa do Ministério conta com um montante geral de 3.126.376 doses que serão distribuídas entre os estados, com 2.401.140 doses da Pfizer e 725.236 da CoronaVac. A pasta entregou, em todo o País, 134.843.306 doses, sendo que 76,2 milhões de pessoas já receberam pelo menos uma dose de imunizante.

Confira a quantidade de doses de vacinas contra a Covid-19 por Regional de Saúde:

1ª RS – Paranaguá – 391 doses de CoronaVac e 2.832 doses de Pfizer

2ª RS – Metropolitana – 8.766 doses de CoronaVac e 63.504 doses de Pfizer

3ª RS – Ponta Grossa – 1.329 doses de CoronaVac e 9.630 doses de Pfizer

4ª RS – Irati – 463 doses de CoronaVac e 3.354 doses de Pfizer

5ª RS – Guarapuava – 876 doses de CoronaVac e 6.342 doses de Pfizer

6ª RS – União da Vitória – 353 doses de CoronaVac e 2.556 doses de Pfizer

7ª RS – Pato Branco – 573 doses de CoronaVac e 4.146 doses de Pfizer

8ª RS – Francisco Beltrão – 798 doses de CoronaVac e 5.784 doses de Pfizer

9ª RS – Foz do Iguaçu – 750 doses de CoronaVac e 5.436 doses de Pfizer

10ª RS – Cascavel – 826 doses de CoronaVac e 5.976 doses de Pfizer

11ª RS – Campo Mourão – 567 doses de CoronaVac e 4.110 doses de Pfizer

12ª RS – Umuarama – 532 doses de CoronaVac e 3.846 doses de Pfizer

13ª RS – Cianorte – 340 doses de CoronaVac e 2.460 doses de Pfizer

14ª RS – Paranavaí – 537 doses de CoronaVac e 3.882 doses de Pfizer

15ª RS – Maringá – 1.526 doses de CoronaVac e 11.064 doses de Pfizer

16ª RS – Apucarana – 753 doses de CoronaVac e 5.448 doses de Pfizer

17ª RS – Londrina – 2.134 doses de CoronaVac e 15.462 doses de Pfizer

18ª RS – Cornélio Procópio – 332 doses de CoronaVac e 2.412 doses de Pfizer

19ª RS – Jacarezinho – 552 doses de CoronaVac e 3.996 doses de Pfizer

20ª RS – Toledo – 911 doses de CoronaVac e 6.606 doses de Pfizer

21ª RS – Telêmaco Borba – 376 doses de CoronaVac e 2.718 doses de Pfizer

22ª RS – Ivaiporã – 216 doses de CoronaVac e 1.596 doses de Pfizer

TOTAL – 23.900 doses de CoronaVac e 173.160 doses de Pfizer

Texto: Agência de Notícias do Paraná